Stall war nicht in Gefahrenzone – Schäfer Toni H. wird vermisst

Ein Satellitenbild zeigt das Ausmass des Gletscherabbruchs im Walliser Lötschental. Keystone

Während die Bewohner von Blatten VS in Sicherheit gebracht wurden, blieb der Schafstall von Toni H. unberührt – offiziell ausserhalb der Gefahrenzone. Nun wird der 64-Jährige vermisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Gletscherabbruch bei Blatten VS wird Schafbauer Toni H. weiterhin vermisst.

Sein Stall lag ausserhalb der Evakuierungszone und wurde dennoch verschüttet.

Nun beschäftigt sich die Walliser Staatsanwaltschaft mit dem Fall. Mehr anzeigen

Die Bewohner*innen von Blatten VS wurden vor dem Gletscherabbruch aus ihren Häusern evakuiert und entgingen so einer Katastrophe. Einer wird allerdings noch immer vermisst: Schafbauer Toni H., dessen Stall von den Geröllmassen komplett verschüttet wurde.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der 64-Jährige zum Zeitpunkt des Unglücks bei seinen Tieren war, wie die «SonntagsZeitung» unter Berufung auf eine informierte Quelle berichtet.

Toni war in der Region bekannt und geschätzt. Er wuchs mit seinen Brüdern in Wiler auf, wo ihre Eltern ein beliebtes Restaurant führten. In mehreren Medienberichten wird es als freundlicher Zeitgenosse beschrieben, der zwar nicht viel sprach, aber gerne unter Menschen und stets um das Wohl seiner Tiere besorgt war.

Stall ausserhalb der Evakuierungszone

Brisant: Der Stall von Toni H. mit den rund 100 weissen Alpenschafen lag im Weiler Tännmattä bei Blatten – rund 300 Meter ausserhalb der offiziellen Evakuierungszone. Laut dem Krisenstab war Tännmattä nicht als gefährdet eingestuft.

«Der Weiler Tännmattä bei Blatten war zum Zeitpunkt des Bergsturzes nicht evakuiert», bestätigt Matthias Ebener, Infochef des Führungsstabs, der «SonntagsZeitung». Die Strasse dorthin war jedoch gesperrt.

Das wirft Fragen über eine mögliche Unterschätzung der Wucht des Gletscherabbruchs auf. Die Walliser Staatsanwaltschaft beschäftigt sich nun mit dem Fall. Im Rahmen einer Untersuchung soll geklärt werden, unter welchen Bedingungen Toni H. zu seinen Tieren durfte und warum der Stall nicht geräumt wurde.

Nicht der erste Schicksalsschlag

Zunächst muss aber entschieden werden, wie die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt wird. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Hang beruhigt. Noch immer bricht oberhalb Blatten neues Gestein ab.

Bereits vor über einem Jahrzehnt hatte Toni H. eine Naturkatastrophe erlebt, als ein Hochwasser seinen Stall an der Lonza zerstörte. Damals hatte das Wasser das Fundament unterspült und das Gebäude unrettbar beschädigt. In Tännmattä bei Blatten fand er ein neues Zuhause für seine Schafe. Dieses Zuhause ist nun ebenfalls verloren.

