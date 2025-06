Glitzer, Protest und Finanzsorgen – tausende versammeln sich am Helvetiaplatz

Gegen 13 Uhr am Samstagnachmittag versammeln sich bereits tausende Menschen am Helvetiaplatz. zvg

Die Züricher Pride verwandelt die Stadt in ein queeres Festival mit Musik, Demo und After-Partys – doch hinter der bunten Kulisse wird das Geld knapp, und die Sicherheitslage bleibt angespannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürich Pride 2025 steht unter dem Motto «Gesundheit als Menschenrecht» und thematisiert Missstände im Gesundheitssystem sowie psychische Belastungen queerer Menschen.

Trotz finanzieller Engpässe und erhöhter Sicherheitslage wird ab Freitag auf der Landiwiese gefeiert, der grosse Umzug zieht am Samstag durch die Innenstadt bis zum Mythenquai.

Der Sponsorenrückzug belastet das Event spürbar, während sich der alternative Christopher Street Day am 28. Juni wieder stärker auf politischen Aktivismus fokussiert. Mehr anzeigen

Regenbogenfahnen wehen durch die Stadt, Musik dröhnt von der Landiwiese bis zum Mythenquai, und Zehntausende sind auf den Beinen: Zürich steht ein Pride-Wochenende der Superlative bevor – mit allem, was dazugehört. Doch unter der glitzernden Oberfläche brodelt es: finanzielle Engpässe, verstärkte Sicherheitsvorkehrungen und prominente Sponsoren, die abspringen.

Ein Besucher der Pride berichtet gegenüber blue News: « Die Pride startet gleich. Die Stimmung ist toll.» Es seien sehr viele junge Menschen vor Ort – mehr als letztes Jahr. Und weiter sagt der Besucher: «Noch stehen viele im Schatten. Auf dem Helvetiaplatz ist es gefühlte 66 Grad.»

Das Motto: Gesundheit als Menschenrecht

«Gemeinsam für unsere Gesundheit» – so lautet das diesjährige Motto. Es soll an den jahrzehntelangen Kampf gegen HIV und Aids erinnern und gleichzeitig Missstände im Gesundheitssystem anprangern: etwa das lange geltende Blutspendeverbot für schwule Männer oder fehlende Sensibilität für nicht-binäre Personen. Auch psychische Gesundheit steht im Fokus, denn queere Menschen sind besonders gefährdet.

Zentrum des Feierns: Landiwiese

Ab Freitag wurde die Landiwiese zum queeren Festivalzentrum. Der Eintritt ist frei – ebenso wie Konzerte, Comedy, Drag und politische Reden. Für Inklusion ist gesorgt: Reden in Gebärdensprache, Podest für Rollstuhlfahrende, Trinkwasser gratis. Auf der Bühne stehen unter anderem Pop-Newcomerin Milune, ESC-Acts wie Miriana Conte (Malta) und Sissal (Dänemark) – grosse Namen wie Nemo fehlen allerdings.

Parade mit Polit-Power

Der grosse Demo-Umzug startet Samstag, gegen 13 Uhr am Helvetiaplatz. Ab 14 Uhr zieht der Tross durch die Innenstadt Richtung Mythenquai. Mit dabei: E-Tuktuks für mobilitätseingeschränkte Personen. Öffentliche Toiletten? Erst gegen Ende des Zugs. Der ZVV rät zur Anreise mit der S-Bahn – Busse sind stark ausgelastet.

Styling & Chill-Out im Regenbogenhaus

Von Schminke bis Snacks: Das Regenbogenhaus an der Zollstrasse 117 wird am Samstag zur offiziellen Ruheoase – mit Styling Room von 11 bis 14 Uhr und Entspannungszone bis 17 Uhr.

Feiern bis in die Morgenstunden

Nach der Parade ist vor der Party: Samigo Amusement, Plaza, der Pink Pony Social Club im Club Bellevue (25 Franken) oder auch das Hive, der Kauz und das Exil laden zur offiziellen After-Pride-Feier ein. Von Madonna bis Herrensauna – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Sponsorenmangel und Sicherheitsbedenken

Mit 150’000 Franken weniger im Budget fehlen der Zurich Pride dieses Jahr die finanziellen Mittel für grosse internationale Stars. Schuld daran: Der Pharmariese Gilead kürzt seine Gelder, die Swisscom ist ganz raus. Pride-Co-Präsident Ronny Tschanz schlägt Alarm: Angesichts des politischen Klimas könnten weitere Sponsoren folgen.

Auch die Sicherheitslage ist angespannt: Letztes Jahr kam es zu Festnahmen nach Drohungen und Aufmärschen rechtsextremer Gruppen. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat 10’000 Franken für Sicherheitsmassnahmen bewilligt – ein Bruchteil der beantragten Summe. Absperrgitter, Polizei-Präsenz und strikte Kontrollen sollen dennoch für Sicherheit sorgen.

Zurück zu den Wurzeln: Der CSD lebt

Wer sich mehr Aktivismus wünscht, ist am 28. Juni beim alternativen Christopher Street Day Zürich richtig. Die Bewegung will sich bewusst vom kommerziellen Charakter der Pride abgrenzen und an die Ursprünge des queeren Widerstands erinnern – laut, wütend, kämpferisch.