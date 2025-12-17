  1. Privatkunden
Schweizer Kultvogel Globi gibts jetzt auf Chinesisch, aber dort heisst er anders

Lisa Stutz

17.12.2025

Ungewohnt: Ein Globibuch mit chinesischem Titel.
Ungewohnt: Ein Globibuch mit chinesischem Titel.
Bild: Globi Verlag

Ein asiatischer Verlag bringt Globibücher in chinesische Kinderzimmer. Warum es die einzige Sprache neben Deutsch ist, in der es die Bücher gibt – und unter welchem Namen Globi dort bekannt ist.

Lisa Stutz

17.12.2025, 04:30

17.12.2025, 06:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein chinesischer Verlag hat die Rechte erworben, Globibücher in China herauszubringen.
  • Es ist im Moment die einzige aktive Lizenz im Ausland.
  • «Asiatische Verlage lieben generell Buchreihen», sagt der «Globi Verlag» auf Anfrage von blue News.
  • In den chinesischen Büchern heisst Globi nicht Globi, sondern «Blauer Papagei».
Mehr anzeigen

Den Globi kennt in der Deutschschweiz jedes Kind – und jeder, der mal eins war. Gemeinsam mit ihm haben wir Einblick ins Bundeshaus und den Flughafen bekommen, waren mit ihm auf der Alp und im Weltall. Neu dürfen auch chinesische Kinder mit dem Kultvogel auf Entdeckungsreise gehen. Denn die Globi-Bücher gibts jetzt auf Chinesisch.

So sieht das Cover von «Globi und die Roboter» aus:

Das Buch «Globi und die Roboter» mit chinesischem Titel.
Das Buch «Globi und die Roboter» mit chinesischem Titel.
Globi Verlag

Und so das Globi-Sachbuch «Geschichten vom Wasser»:

Auch wer kein Chinesisch kann, erahnt, dass sich dieses Globibuch ums Wasser dreht.
Auch wer kein Chinesisch kann, erahnt, dass sich dieses Globibuch ums Wasser dreht.
Bild: Globi Verlag

«Im Moment ist es die einzige aktive Lizenz im Ausland», sagt Gisela Klinkenberg vom «Globi Verlag» auf Anfrage von blue News. Das heisst: Globibücher gibt es nur auf Deutsch und Chinesisch. «Wir haben ein paar Titel in Englisch und Französisch geführt, die wir selber produziert und in der Schweiz verkauft haben. Die sind aber seit einiger Zeit vergriffen.»

Insgesamt gebe es für Globibücher wenig Anfragen für internationale Buchlizenzen. Seit vielen Jahren arbeite man allerdings mit einer chinesischen Agentur zusammen, die in China verschiedenen Verlagen die Bücher des Globi-Verlags präsentiert. «Es hat sich für die Globi-Wissen-Reihe und die Globine-Serie bereits vor einigen Jahren ein Verlag gefunden, der die Rechte erworben hat, diese Titel in China herauszubringen.»

Chinesische Globibücher auf «Temu»

Und wird der Schweizer Kultvogel nun bald auch in China jedem Kind ein Begriff sein? «Wie bekannt Globi in China ist, kann ich nicht beurteilen», sagt Gisela Klinkenberg. «Aber die asiatischen Verlage lieben generell Buchreihen.»

Sicher ist: Bekannt wird er nicht unter dem Namen Globi – denn in China heisst er schlicht «Blauer Papagei». Nur unter diesem Namen findet man die chinesischen Globibücher darum auf Verkaufsplattformen wie «Temu». Für Schweizer Globi-Fans nicht ganz uninteressant, denn auch wenn man kein Chinesisch kann, könnte der «Blaue Papagei» zu einem kultigen Stück in der Sammlung werden.

Auf «Temu» findet man die chinesischen Globibücher unter dem Suchbegriff «Blauer Papagei».
Auf «Temu» findet man die chinesischen Globibücher unter dem Suchbegriff «Blauer Papagei».
Screenshot / Temu

