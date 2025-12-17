Den Globi kennt in der Deutschschweiz jedes Kind – und jeder, der mal eins war. Gemeinsam mit ihm haben wir Einblick ins Bundeshaus und den Flughafen bekommen, waren mit ihm auf der Alp und im Weltall. Neu dürfen auch chinesische Kinder mit dem Kultvogel auf Entdeckungsreise gehen. Denn die Globi-Bücher gibts jetzt auf Chinesisch.
So sieht das Cover von «Globi und die Roboter» aus:
Und so das Globi-Sachbuch «Geschichten vom Wasser»:
«Im Moment ist es die einzige aktive Lizenz im Ausland», sagt Gisela Klinkenberg vom «Globi Verlag» auf Anfrage von blue News. Das heisst: Globibücher gibt es nur auf Deutsch und Chinesisch. «Wir haben ein paar Titel in Englisch und Französisch geführt, die wir selber produziert und in der Schweiz verkauft haben. Die sind aber seit einiger Zeit vergriffen.»
Insgesamt gebe es für Globibücher wenig Anfragen für internationale Buchlizenzen. Seit vielen Jahren arbeite man allerdings mit einer chinesischen Agentur zusammen, die in China verschiedenen Verlagen die Bücher des Globi-Verlags präsentiert. «Es hat sich für die Globi-Wissen-Reihe und die Globine-Serie bereits vor einigen Jahren ein Verlag gefunden, der die Rechte erworben hat, diese Titel in China herauszubringen.»
Chinesische Globibücher auf «Temu»
Und wird der Schweizer Kultvogel nun bald auch in China jedem Kind ein Begriff sein? «Wie bekannt Globi in China ist, kann ich nicht beurteilen», sagt Gisela Klinkenberg. «Aber die asiatischen Verlage lieben generell Buchreihen.»
Sicher ist: Bekannt wird er nicht unter dem Namen Globi – denn in China heisst er schlicht «Blauer Papagei». Nur unter diesem Namen findet man die chinesischen Globibücher darum auf Verkaufsplattformen wie «Temu». Für Schweizer Globi-Fans nicht ganz uninteressant, denn auch wenn man kein Chinesisch kann, könnte der «Blaue Papagei» zu einem kultigen Stück in der Sammlung werden.
