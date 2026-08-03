GLP-Präsident Jürg Grossen will die Briefkastenpflicht abschaffen – nach dem Vorbild Dänemark. Telekomexperte Ralf Beyeler hält dagegen: Ein funktionierendes Digitalbrief-Angebot fehle in der Schweiz.

Darum geht’s Der Bundesrat plant im Rahmen der Postgesetzrevision die Möglichkeit, Briefkästen freiwillig an zentralen Standorten zusammenzulegen. Das Bakom stellte klar, dass keine Abschaffung geplant ist, die Vernehmlassung läuft bis 15. Oktober.

GLP-Präsident Jürg Grossen geht weiter und fordert langfristig die Abschaffung der Briefkastenpflicht, gekoppelt an digitale Erreichbarkeit für alle und eine Übergangszeit mit freiwilligen Briefkästen.

Telekomexperte Ralf Beyeler kritisiert, dass ein taugliches Digitalbrief-Angebot in der Schweiz fehlt. Grossen entgegnet, solche Lösungen würden sich bald entwickeln. Zusammenfassung erstellt mit

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Zuerst die Aufregung, dann die Entwarnung: Der Bundesrat plant im Rahmen der Postgesetzrevision zentrale Briefkastenanlagen für mehrere Häuser oder ganze Quartiere. Zuständig ist Bundesrat Albert Rösti.

Wie CH Media zuerst berichtete, könnte der Brief künftig nicht mehr vor der eigenen Haustür landen, sondern an einem gemeinsamen Standort im Quartier. Die Meldung sorgte für Ärger: Leser*innen liessen in den Kommentarspalten ihrem Frust freien Lauf.

So berichtete blue News Mehr zentrale Anlagen Rösti will eigenen Briefkasten vor dem Haus verschwinden lassen

Alle dürfen sich äussern

Das rief das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) auf den Plan. Am Freitagabend stellte die Kommunikationschefin in einer Stellungnahme klar: Die Schlagzeilen, wonach Rösti die Briefkästen abschaffen wolle, seien falsch. Der Gesetzesentwurf sehe in Artikel 10 lediglich vor, dass Hauseigentümer ihre Briefkastenanlage freiwillig zusammenlegen könnten. Die Vernehmlassung läuft noch bis zum 15. Oktober.

So geht Vernehmlassung Bevor in der Schweiz ein Gesetz ins Parlament kommt, darf sich nicht nur jede Partei und Organisation zum Entwurf äussern, sondern auch jeder Mensch – unabhängig davon, ob man stimmberechtigt ist. Wer sich äussern will, muss die Dokumente genau durchlesen und eine Stellungnahme einreichen. Infos dazu finden sich auf der Website des Bundes.

Die Diskussion bis dahin führen will GLP-Präsident Jürg Grossen. Der Grünliberale forderte auf Social Media die Abschaffung der Briefkastenpflicht – knüpft die Forderung aber an Bedingungen: Es brauche digitale Erreichbarkeit für diejenigen, die keinen Briefkasten mehr wollen, zudem sollten während einer Übergangszeit freiwillige Briefkästen an zentralen Orten bestehen bleiben, so wie es der Bundesrat vorschlägt.

Immer weniger Post

Sein Argument: Der Trend zeige seit Jahren klar weniger Briefpost. «Eine Trendwende ist nicht sichtbar», so Grossen. Als Vorbild nennt er Dänemark, das seine Briefkästen bereits vollständig abgeschafft hat. «Mit dem Ja bei der elektronischen Identität haben wir bald das nötige Hilfsmittel für saubere digitale Lösungen. Diese können wir auch für neue Post- und andere Dienstleistungen nutzen.»

Er betont aber: «Ich will niemandem den Briefkasten wegnehmen und fordere auch keine Revolution. Aber bei meinen Kindern sehe ich, dass sich insbesondere die jüngere Generation vom Papier wegentwickelt. Für diese Leute sollen neue, freiwillige, digitale Lösungen möglich werden.»

Kritik kommt von Telekomexperte Ralf Beyeler. Er bemängelt, dass es in der Schweiz noch kein «gutes Digitalbrief-Angebot» gebe. Die Post verlange sogar Porto dafür. «Dieses Konzept haben in den letzten Jahren schon einige ausprobiert – alle sind gescheitert.» Auch blue News berichtete kritisch über den digitalen Brief.

Grossen lässt das nicht gelten: Er sei überzeugt, dass sich solche Lösungen bald entwickeln würden und parallel zur Revision der Postgesetzgebung eingeführt werden können – notfalls auch von anderen Anbietern. Ob seine Forderung auch offizielle GLP-Position wird, ist offen. «Wir werden das parteiintern noch diskutieren», sagt Grossen. Er gehe aber davon aus, dass die GLP ihre bisherige Meinung bestätigen wird, wonach sich die Post pragmatisch in Richtung Digitalisierung entwickeln soll.

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