«Überwältigendes Erlebnis» GLP-Fraktionschefin Gredig zum dritten Mal Mutter geworden

Philipp Dahm

23.8.2025

Corina Gredig, GLP-ZH, hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht.
Corina Gredig, GLP-ZH, hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht.
Archivbild: KEYSTONE

Die GLP-Fraktionschefin Corina Gredig ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die kleine Géraldine Nadja kam am 12. August in Zürich zur Welt.

Keystone-ATS

23.08.2025, 10:25

«Die Geburt eines Kindes ist ein überwältigendes Erlebnis. Es war wunderbar, dieses kleine Geschöpf auf der Welt zu begrüssen», sagte die Zürcher Nationalrätin zum «Blick».

Der Zweitname Nadja sei eine Hommage an Gredigs Cousine. «Sie ist fast auf den Tag genau vor einem Jahr verstorben.»

Die 37-Jährige hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Im Alter von neun und 13 Jahren. In der anstehenden Herbstsession werde Gredig abwesend sein, hiess es weiter. Vizefraktionspräsident Beat Flach werde sie vertreten.

Nachwuchs gab es letztens auch bei anderen Politikerinnen im Bundeshaus. Die Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz bekam kürzlich ihr zweites Kind und SP-Co-Fraktionschefin Samira Marti (BL) wurde im April Mutter.

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

