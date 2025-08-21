Die Zürcher Gemeinderätin Serap Kahriman (GLP) will Präsidentin der grössten Schweizer Stadt werden. Sie nutzt dafür einen KI-Inhalt und verletzt damit ein Bekenntnis ihrer Partei. KEYSTONE

Die GLP hat sich zusammen mit weiteren Parteien gegen KI-Inhalte in politischen Kampagnen ausgesprochen. Doch jetzt wirbt ihre Vertreterin Serap Kahriman mit KI für ihre Wahl ins Zürcher Stadtpräsidium.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine GLP-Politikerin veröffentlicht ein Wahlvideo mit KI-generierten Porträts von Kandidaten, obwohl sich ihre Partei 2023 zum Verzicht auf Täuschung durch KI in Kampagnen verpflichtet hat.

FDP und Grüne kritisieren das Video als Verstoss gegen den Kodex, auch wenn es nicht ganz ernst gemeint ist.

Serap Kahriman verteidigt das Video als satirisch und harmlos, während andere Parteien wie die Grünen trotz ähnlicher Einschätzung eine Veröffentlichung ablehnen würden. Mehr anzeigen

«Da bisher Regeln zum Umgang mit KI-generierten Inhalten fehlen, verpflichten die Parteien EVP, Grünliberale, GRÜNE, Die Mitte und SP sich, eine absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit mithilfe von KI in ihren Wahl- und Abstimmungskampagnen zu verhindern.»

2023 hat sich die GLP zu diesem Ehrenkodex bekannt. «Grundsätze für Künstliche Intelligenz in der politischen Kommunikation», ist sein Titel.

Und jetzt das. In einem Video auf Instagram blickt eine Frau auf einen Zeitungsausschnitt, auf dem drei Kandidaten für das Zürcher Stadtpräsidium abgebildet sind: Përparim Avdili (FDP), Raphael Golta (SP) und Ueli Bamert (SVP).

«Welchen Mann soll ich jetzt wählen?», fragt die Frau im Video, während im Hintergrund der Sechseläutenplatz zu sehen ist. «Wenn schon ein Mann, dann Kahriman», erklärt die GLP-Politikerin, die seit 2022 im Parlament der grössten Schweizer Stadt sitzt.

FDP ärgert sich über Fake-Porträts

Was witzig auf das Geschlechter-Ungleichgewicht des Kandidierendenfeldes für das Amt des Stapi hinweisen soll, macht nun wegen eines KI-Inhalts Schlagzeilen.

Die Kandidaten von SVP, FDP und SP sehen in Wahrheit nur ungefähr so aus wie auf dem Ausschnitt der nicht existierenden Zeitung. Die Beschriebe unter den Porträts sind Blindtext.

Der Wahlkampfleiter der FDP nennt das Wahlvideo Kahrimans in der «NZZ» einen «völligen Fail» und kritisiert, dass sich die GLP nicht an ihre eigene Forderung halte – den Verzicht auf KI in der politischen Kampagnenarbeit. Überraschenderweise findet es der FDP-Vertreter aber in Ordnung, politische Forderungen mit KI zu visualisieren.

Die FDP hatte selber mit einem von künstlicher Intelligenz geschaffenen Bild den Anlass für den KI-Kodex gegeben. Darauf zu sehen: auf einer Zürcher Quartierstrasse klebende Klimaaktivist*innen.

Die FDP hat danach selber eine Erklärung abgegeben und darin unter anderem versprochen, KI-Inhalte immer zu kennzeichnen, wie das auch beim Kleber-Sujet passiert ist. In der Causa Kahriman stört sich der FDP-Vertreter lediglich an den KI-generierten Porträts der Kandidaten.

Grüne sehen Kodex-Verstoss, Kahriman nicht

Der Kampagnenleiter der Grünen, Eticus Rozas, relativiert, der Clip sei offensichtlich nicht ganz ernst gemeint. Trotzdem hält er in der «NZZ» fest, dass die Grünen ein solches Video nicht publizieren würden. Die Partei halte am Kodex fest.

Serap Kahriman selbst sieht keinen Widerspruch zur KI-Charta. Das Video sei eine harmlose Spielerei und mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Warum sie die Tatsache, dass ausser ihr vor allem Männer für das Stadtpräsidium kandidieren, nicht mit echten Wahlwerbeunterlagen darstellt, bleibt offen. Der Aufwand wäre wahrscheinlich grösser gewesen, möglicherweise hätte sie die drei Kandidaten um ihr Einverständnis bitten müssen.

Die Abkürzung über KI zu nehmen, scheint harmlos, es wird kein Sachverhalt dargestellt, der nicht den Fakten entspricht. Wo die Grenze der Irreführung beginnt, ist weniger klar. Dass sie gar nicht erst in ihre Nähe geraten will, hat die GLP mit ihrem Bekenntnis zum KI-Kodex erklärt.