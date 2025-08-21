  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Widerspruch zum Ehrenkodex GLP will keine KI-Videos – ihre Kandidatin Kahriman wirbt damit

Stefan Michel

21.8.2025

Die Zürcher Gemeinderätin Serap Kahriman (GLP) will Präsidentin der grössten Schweizer Stadt werden. Sie nutzt dafür einen KI-Inhalt und verletzt damit ein Bekenntnis ihrer Partei.
Die Zürcher Gemeinderätin Serap Kahriman (GLP) will Präsidentin der grössten Schweizer Stadt werden. Sie nutzt dafür einen KI-Inhalt und verletzt damit ein Bekenntnis ihrer Partei.
KEYSTONE

Die GLP hat sich zusammen mit weiteren Parteien gegen KI-Inhalte in politischen Kampagnen ausgesprochen. Doch jetzt wirbt ihre Vertreterin Serap Kahriman mit KI für ihre Wahl ins Zürcher Stadtpräsidium.

Stefan Michel

21.08.2025, 18:53

21.08.2025, 19:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine GLP-Politikerin veröffentlicht ein Wahlvideo mit KI-generierten Porträts von Kandidaten, obwohl sich ihre Partei 2023 zum Verzicht auf Täuschung durch KI in Kampagnen verpflichtet hat.
  • FDP und Grüne kritisieren das Video als Verstoss gegen den Kodex, auch wenn es nicht ganz ernst gemeint ist.
  • Serap Kahriman verteidigt das Video als satirisch und harmlos, während andere Parteien wie die Grünen trotz ähnlicher Einschätzung eine Veröffentlichung ablehnen würden.
Mehr anzeigen

«Da bisher Regeln zum Umgang mit KI-generierten Inhalten fehlen, verpflichten die Parteien EVP, Grünliberale, GRÜNE, Die Mitte und SP sich, eine absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit mithilfe von KI in ihren Wahl- und Abstimmungskampagnen zu verhindern.»

2023 hat sich die GLP zu diesem Ehrenkodex bekannt. «Grundsätze für Künstliche Intelligenz in der politischen Kommunikation», ist sein Titel.

Und jetzt das. In einem Video auf Instagram blickt eine Frau auf einen Zeitungsausschnitt, auf dem drei Kandidaten für das Zürcher Stadtpräsidium abgebildet sind: Përparim Avdili (FDP), Raphael Golta (SP) und Ueli Bamert (SVP).

«Welchen Mann soll ich jetzt wählen?», fragt die Frau im Video, während im Hintergrund der Sechseläutenplatz zu sehen ist. «Wenn schon ein Mann, dann Kahriman», erklärt die GLP-Politikerin, die seit 2022 im Parlament der grössten Schweizer Stadt sitzt. 

FDP ärgert sich über Fake-Porträts

Was witzig auf das Geschlechter-Ungleichgewicht des Kandidierendenfeldes für das Amt des Stapi hinweisen soll, macht nun wegen eines KI-Inhalts Schlagzeilen. 

Die Kandidaten von SVP, FDP und SP sehen in Wahrheit nur ungefähr so aus wie auf dem Ausschnitt der nicht existierenden Zeitung. Die Beschriebe unter den Porträts sind Blindtext.

Der Wahlkampfleiter der FDP nennt das Wahlvideo Kahrimans in der «NZZ» einen «völligen Fail» und kritisiert, dass sich die GLP nicht an ihre eigene Forderung halte – den Verzicht auf KI in der politischen Kampagnenarbeit. Überraschenderweise findet es der FDP-Vertreter aber in Ordnung, politische Forderungen mit KI zu visualisieren.  

Die FDP hatte selber mit einem von künstlicher Intelligenz geschaffenen Bild den Anlass für den KI-Kodex gegeben. Darauf zu sehen: auf einer Zürcher Quartierstrasse klebende Klimaaktivist*innen.

Die FDP hat danach selber eine Erklärung abgegeben und darin unter anderem versprochen, KI-Inhalte immer zu kennzeichnen, wie das auch beim Kleber-Sujet passiert ist. In der Causa Kahriman stört sich der FDP-Vertreter lediglich an den KI-generierten Porträts der Kandidaten.

Grüne sehen Kodex-Verstoss, Kahriman nicht

Der Kampagnenleiter der Grünen, Eticus Rozas, relativiert, der Clip sei offensichtlich nicht ganz ernst gemeint. Trotzdem hält er in der «NZZ» fest, dass die Grünen ein solches Video nicht publizieren würden. Die Partei halte am Kodex fest.

Serap Kahriman selbst sieht keinen Widerspruch zur KI-Charta. Das Video sei eine harmlose Spielerei und mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Warum sie die Tatsache, dass ausser ihr vor allem Männer für das Stadtpräsidium kandidieren, nicht mit echten Wahlwerbeunterlagen darstellt, bleibt offen. Der Aufwand wäre wahrscheinlich grösser gewesen, möglicherweise hätte sie die drei Kandidaten um ihr Einverständnis bitten müssen. 

Die Abkürzung über KI zu nehmen, scheint harmlos, es wird kein Sachverhalt dargestellt, der nicht den Fakten entspricht. Wo die Grenze der Irreführung beginnt, ist weniger klar. Dass sie gar nicht erst in ihre Nähe geraten will, hat die GLP mit ihrem Bekenntnis zum KI-Kodex erklärt.

Mehr zum Thema

Sinkende Diagnosezahlen. Rückschritt in der Krebsforschung? KI ist nicht immer hilfreich

Sinkende DiagnosezahlenRückschritt in der Krebsforschung? KI ist nicht immer hilfreich

Ranghohe Politiker kontaktiert. Unbekannter gibt sich mit KI-Stimme als Marco Rubio aus

Ranghohe Politiker kontaktiertUnbekannter gibt sich mit KI-Stimme als Marco Rubio aus

Zeit für einen Wechsel?. Diese 40 Berufe sind am stärksten durch KI bedroht

Zeit für einen Wechsel?Diese 40 Berufe sind am stärksten durch KI bedroht

Meistgelesen

Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?
Stefan Strebel vor ESAF: «Diskussionen sind vorprogrammiert»
Wohnungen statt Gewerbe –  dieser illegale Umbau wird teuer
Gericht kippt Millionenstrafe gegen Trump +++ Enger Vertrauter beschimpft Demonstranten
8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten