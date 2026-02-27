Nach diesem Crash verliert ein Autofahrer die Nerven

Zu diesem Crash kam er auf der Autobahn zwischen Goldau und Küsnacht. Kapo SZ

Nach einem schweren Unfall auf der A4 bei Goldau staute sich der Verkehr kilometerweit. Ein Autofahrer verlor dabei die Geduld – und ignorierte das Haltezeichen eines Polizisten. Nun ist er verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Auffahrunfall mit drei Verletzten wurde die A4 bei Goldau im Juli 2025 gesperrt.

Ein 50-jähriger Autofahrer missachtete bei der Umleitung das Haltezeichen der Polizei und drängte sich über eine Sperrfläche vor.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer Busse und Verfahrenskosten von insgesamt 1240 Franken. Mehr anzeigen

Am 12. Juli 2025 um 16.20 Uhr auf der A4 zwischen Goldau und Küssnacht zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach, dabei wurde ein weiteres Fahrzeug erfasst. Drei Personen wurden verletzt, die Autobahn musste gesperrt werden.

Der Verkehr Richtung Norden wurde bei der Ausfahrt Goldau umgeleitet. Die Folge war eine rasch anwachsende Blechlawine durch Goldau und Arth. Besonders heikel war die Situation beim Autobahnanschluss in Goldau, wo ein Polizist den Verkehr regelte, wie der «Bote der Urschweiz» schreibt.

Kurz vor 18 Uhr wollte ein Autofahrer von Küssnacht her die Autobahn verlassen. Er wurde vom Polizisten angehalten – verlor jedoch die Geduld.

Mann muss 1240 Franken zahlen

Trotz klar erkennbarem Handzeichen fuhr der Mann weiter, passierte den Beamten und drängte sich über eine Sperrfläche an der wartenden Kolonne vorbei auf die Hauptstrasse.

Der 50-Jährige aus der Region wurde angezeigt und inzwischen rechtskräftig verurteilt. Das Gericht sprach ihn schuldig wegen Nichtbeachtens eines polizeilichen Haltesignals sowie wegen Verletzung der Verkehrsregeln.

Er muss eine Busse samt Verfahrenskosten von insgesamt 1240 Franken bezahlen. Alternativ droht ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von neun Tagen.