Nach diesem Crash verliert ein Autofahrer die Nerven

Polizei-Haltezeichen ignoriertNach diesem Crash verliert ein Autofahrer die Nerven
Sven Ziegler
27.2.2026
Nach einem schweren Unfall auf der A4 bei Goldau staute sich der Verkehr kilometerweit. Ein Autofahrer verlor dabei die Geduld – und ignorierte das Haltezeichen eines Polizisten. Nun ist er verurteilt.
Am 12. Juli 2025 um 16.20 Uhr auf der A4 zwischen Goldau und Küssnacht zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach, dabei wurde ein weiteres Fahrzeug erfasst. Drei Personen wurden verletzt, die Autobahn musste gesperrt werden.
Der Verkehr Richtung Norden wurde bei der Ausfahrt Goldau umgeleitet. Die Folge war eine rasch anwachsende Blechlawine durch Goldau und Arth. Besonders heikel war die Situation beim Autobahnanschluss in Goldau, wo ein Polizist den Verkehr regelte, wie der «Bote der Urschweiz» schreibt.
Kurz vor 18 Uhr wollte ein Autofahrer von Küssnacht her die Autobahn verlassen. Er wurde vom Polizisten angehalten – verlor jedoch die Geduld.
Mann muss 1240 Franken zahlen
Trotz klar erkennbarem Handzeichen fuhr der Mann weiter, passierte den Beamten und drängte sich über eine Sperrfläche an der wartenden Kolonne vorbei auf die Hauptstrasse.
Der 50-Jährige aus der Region wurde angezeigt und inzwischen rechtskräftig verurteilt. Das Gericht sprach ihn schuldig wegen Nichtbeachtens eines polizeilichen Haltesignals sowie wegen Verletzung der Verkehrsregeln.
Er muss eine Busse samt Verfahrenskosten von insgesamt 1240 Franken bezahlen. Alternativ droht ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von neun Tagen.