Das Grand Hotel du Golf et des Sports muss schliessen. Bild: PD

Nicht umgesetzte Brandschutzvorschriften werden einem Hotel in Crans-Montana zum Verhängnis: Das «Grand Hotel du Golf et des Sports» wird geschlossen – per sofort.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im vergangenen August wurden bei Kontrollen Brandschutzmängel im «Grand Hotel du Golf et des Sports» in Crans-Montana festgestellt.

Weil Verbesserungen seither ausblieben, greift die Gemeinde nun knallhart durch.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, muss das Hotel per sofort schliessen. Mehr anzeigen

Mangels Umsetzung von Brandschutzvorschriften muss ein Hotel in Crans-Montana VS per sofort schliessen. Dies hat die Gemeinde am Donnerstag mitgeteilt.

Im vergangenen August seien bei periodischen Kontrollen im «Hotel Golf und Sport» mehrere Mängel betreffend Prävention von Bränden festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

Am 16. Dezember 2025 sei das Hotel aufgefordert worden, die Mängel bis spätestens 15. Januar zu beheben. Dieses Ultimatum sei verstrichen, ohne dass etwas geschehen sei.

Hotelgäste werden anderswo untergebracht

Aus diesem Grund habe die Gemeinde, auch auf Empfehlung des aktuellen Sicherheitsdelegierten, die sofortige Schliessung des Hotels verfügt. Der Entscheid wurde am Donnerstag gefällt. Die Polizei ist befugt, den Schliessungsentscheid durchzusetzen. Crans-Montana Tourismus werde dabei helfen, die betroffenen Hotelgäste anderweitig unterzubringen.

In der Silvesternacht sind in Crans-Montana beim Brand in der Bar «Le Constellation» 41 Menschen ums Leben gekommen und über hundert teils schwer verletzt worden.