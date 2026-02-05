  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Brandkatastrophe Golf-Hotel in Crans-Montana muss per sofort schliessen

SDA

5.2.2026 - 17:38

Das Grand Hotel du Golf et des Sports muss schliessen.
Das Grand Hotel du Golf et des Sports muss schliessen.
Bild: PD

Nicht umgesetzte Brandschutzvorschriften werden einem Hotel in Crans-Montana zum Verhängnis: Das «Grand Hotel du Golf et des Sports» wird geschlossen – per sofort.

Keystone-SDA

05.02.2026, 17:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im vergangenen August wurden bei Kontrollen Brandschutzmängel im «Grand Hotel du Golf et des Sports» in Crans-Montana festgestellt.
  • Weil Verbesserungen seither ausblieben, greift die Gemeinde nun knallhart durch.
  • Wie am Donnerstag bekannt wurde, muss das Hotel per sofort schliessen.
Mehr anzeigen

Mangels Umsetzung von Brandschutzvorschriften muss ein Hotel in Crans-Montana VS per sofort schliessen. Dies hat die Gemeinde am Donnerstag mitgeteilt.

Im vergangenen August seien bei periodischen Kontrollen im «Hotel Golf und Sport» mehrere Mängel betreffend Prävention von Bränden festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

Walliser Staatsrat Reynard zu Crans-Montana. «Es ist schwierig, diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf zu bekommen»

Walliser Staatsrat Reynard zu Crans-Montana«Es ist schwierig, diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf zu bekommen»

Am 16. Dezember 2025 sei das Hotel aufgefordert worden, die Mängel bis spätestens 15. Januar zu beheben. Dieses Ultimatum sei verstrichen, ohne dass etwas geschehen sei.

Hotelgäste werden anderswo untergebracht

Aus diesem Grund habe die Gemeinde, auch auf Empfehlung des aktuellen Sicherheitsdelegierten, die sofortige Schliessung des Hotels verfügt. Der Entscheid wurde am Donnerstag gefällt. Die Polizei ist befugt, den Schliessungsentscheid durchzusetzen. Crans-Montana Tourismus werde dabei helfen, die betroffenen Hotelgäste anderweitig unterzubringen.

In der Silvesternacht sind in Crans-Montana beim Brand in der Bar «Le Constellation» 41 Menschen ums Leben gekommen und über hundert teils schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

«Für uns gibt es 2026 nicht». Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

«Für uns gibt es 2026 nicht»Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er

Tragödie in Crans-Montana VS. Jessica Moretti bricht ihr Schweigen: «Es wurden so viele Lügen erzählt»

Tragödie in Crans-Montana VSJessica Moretti bricht ihr Schweigen: «Es wurden so viele Lügen erzählt»

«Die meisten werden ihr Trauma bewältigen». Psychologin schildert die Folgen der Brandkatastrophe von Crans-Montana

«Die meisten werden ihr Trauma bewältigen»Psychologin schildert die Folgen der Brandkatastrophe von Crans-Montana

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen
Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden