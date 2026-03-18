Gondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab – mindestens ein Verletzter

In Engelberg ist am Mittwoch eine Gondel abgestürzt. Symbolbild: Keystone

In Engelberg OW ist am Mittwoch eine Gondel abgestürzt. Ob es dabei zu Verletzten kam, ist unklar.

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Im Skigebiet Engelberg im Kanton Obwalden ist am Mittwochvormittag eine Gondel wegen starkem Wind abgestürzt. Videos von Augenzeugen, die «20 Minuten» und «Blick» zugespielt wurden, zeigen den Vorfall. Darauf ist zu sehen, wie sich die Gondel mehrmals überschlägt, während sie einen schneebedeckten Hang runterrollt.

Die Bergbahnen bestätigen auf Anfrage einen Zwischenfall. Ein Rettungseinsatz läuft, auch die Rega ist beteiligt. Ob und wie viele Personen sich in der Gondel befunden haben, ist bis anhin unbekannt.

Auf einem weiteren Video eines 20 Minuten-Leserreporters ist zu sehen, wie eine Person reanimiert wird. Zumindest eine Person scheint demnach beim Vorfall verletzt worden zu sein. Informationen zu möglichen weiteren Verletzten gibt es bis ahnin nicht.

Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen «Vorfall», konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Ein Einsatz sei im Gange.

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