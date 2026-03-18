Gondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab – mindestens ein Verletzter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Regaeinsatz läuft Gondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab – mindestens ein Verletzter

Dominik Müller

18.3.2026

In Engelberg ist am Mittwoch eine Gondel abgestürzt.
In Engelberg ist am Mittwoch eine Gondel abgestürzt.
Symbolbild: Keystone

In Engelberg OW ist am Mittwoch eine Gondel abgestürzt. Ob es dabei zu Verletzten kam, ist unklar.

Dominik Müller

18.03.2026, 12:02

18.03.2026, 12:18

Bist du im Skigebiet Engelberg oder kannst sonst Angaben zum Vorfall machen? Melde dich bei uns! Du erreichst uns per E-Mail oder WhatsApp.

Im Skigebiet Engelberg im Kanton Obwalden ist am Mittwochvormittag eine Gondel wegen starkem Wind abgestürzt. Videos von Augenzeugen, die «20 Minuten» und «Blick» zugespielt wurden, zeigen den Vorfall. Darauf ist zu sehen, wie sich die Gondel mehrmals überschlägt, während sie einen schneebedeckten Hang runterrollt.

Die Bergbahnen bestätigen auf Anfrage einen Zwischenfall. Ein Rettungseinsatz läuft, auch die Rega ist beteiligt. Ob und wie viele Personen sich in der Gondel befunden haben, ist bis anhin unbekannt.

Auf einem weiteren Video eines 20 Minuten-Leserreporters ist zu sehen, wie eine Person reanimiert wird. Zumindest eine Person scheint demnach beim Vorfall verletzt worden zu sein. Informationen zu möglichen weiteren Verletzten gibt es bis ahnin nicht.

Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen «Vorfall», konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Ein Einsatz sei im Gange.

+++ Update folgt +++

Mehr aus dem Ressort

Gesundheitskosten. Nationalrat debattiert über Gebühren für Besuch des Spitalnotfalls

GesundheitskostenNationalrat debattiert über Gebühren für Besuch des Spitalnotfalls

Justiz. Parlament will strengere Strafverfolgung bei Gewaltextremismus

JustizParlament will strengere Strafverfolgung bei Gewaltextremismus

Neuer Bericht zu Zwischenfall. Swiss-Pilot wird kurz vor Landung in Nizza ohnmächtig

Neuer Bericht zu ZwischenfallSwiss-Pilot wird kurz vor Landung in Nizza ohnmächtig

Meistgelesen

Gondel stürzt im Skigebiet Engelberg ab – mindestens ein Verletzter
Zürcher Gemeinde kämpft ums Überleben – Bewohner wollen sie retten
«Tot und ersetzt» – was hat es mit den KI-Gerüchten um Netanjahu auf sich?
SP-Nationalrat Ueli Schmezer tadelt Rösti: «Missachtung des Abstimmungsresultats»
Swiss-Pilot wird kurz vor Landung in Nizza ohnmächtig