Eine Person tot +++ Jetzt informiert die Polizei

Im Skigebiet Engelberg ist am Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt. Die Polizei will um 15 Uhr mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit treten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochvormittag ist in Engelberg OW eine Gondel abgestürzt.

Die Polizei informiert ab 15 Uhr zum Vorfall.

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15.05 Uhr Pressekonferenz ist beendet Die Pressekonferenz ist nach knapp fünf Minuten bereits beendet. Das Fazit: Die Polizei kann aktuell kaum was zum Unfall sagen.

15.03 Uhr Militär nicht im Einsatz Aktuell spricht die Polizei mit vielen Augenzeugen, damit der Unfallhergang «so schnell wie möglich abgeklärt» werden kann. Das Militär ist nicht im Einsatz.

15.02 Uhr Was weiss man zur Person in der Gondel? Auch dazu kann die Polizei nichts sagen, eine Medienmitteilung dazu wird kommen. Ein Care-Team ist vor Ort, mehr kann die Polizei aber auch dazu nichts sagen.

Warum wurde die Gondel nicht abgestellt? Warum wurde die Gondel bei starkem Wind nicht abgestellt? «Dazu können wir aktuell keine Angaben machen», erklärt Sakic.

15 Uhr Eine Person tödlich verunglückt Die Pressekonferenz wird auf dem Parkplatz vor der Gondelbahn gehalten. «Kurz vor 11 Uhr bekam die Polizei die Meldung von einem Gondelabsturz», sagt Kripo-Chef Senad Sakic. Es handelt sich dabei um die Titlis «XPress»-Bahn. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Person befand sich alleine in der Gondel. Personen in anderen Gondeln werden aktuell noch evakuiert.

15 Uhr Medienkonferenz beginnt Viel ist zum Gondelabsturz in Engelberg noch nicht bekannt. Unklar ist beispielsweise, ob sich in der Unglücksgondel Personen befunden haben und wie es zum Vorfall kommen konnte. Die Obwaldner Polizei gibt Medienvertretern jetzt einen Überblick über den Stand der Ermittlungen. Mehr anzeigen

Im Skigebiet Engelberg im Kanton Obwalden ist am Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt. Laut einem «Blick»-Leserreporter wurde eine Person reanimiert. Informationen über weitere Verletzte gibt es bis jetzt nicht.

Konkret soll es sich um die Verbindung «Xpress Trübsee-Stand» handeln. Diese bringt Gäste zu Skipisten auf eine Höhe von rund 2400 Metern. Die Bahn ist knapp 1900 Meter lang.

Zahlreiche Anlagen der Titlis-Bergbahnen waren am Mittwoch aufgrund starker Winde geschlossen. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz hatte eine Windwarnung der Stufe 2 für «mässige Gefahr» ausgerufen.

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