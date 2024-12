Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte haben den Ammoniakaustritt gestoppt. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Kantonspolizei St. Gallen

In der Nacht auf Freitag ist in der Coop-Verteilzentrale in Gossau SG Ammoniak ausgetreten. Verletzt wurde niemand, Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. In den Läden fehlen gewisse Frischprodukte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ammoniakaustritt in der Coop Verteilzentrale führte zur Evakuierung von 50 Mitarbeitenden; niemand wurde verletzt, und das Leck wurde erfolgreich abgedichtet.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat die Forensik der Kantonspolizei mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.

Trotz gesicherter Grundversorgung können in der Region nicht alle Coop-Filialen wie gewohnt mit Frischprodukten beliefert werden. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Freitag, den 6. Dezember 2024, wurde die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen über einen Ammoniakaustritt in der Coop Verteilzentrale an der Industriestrasse in Gossau informiert. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 0:45 Uhr, als ein Techniker im Technikraum der Kältezentrale einen Austritt von Ammoniak im Bereich eines Verdichters bemerkte. Sofort wurden die Blaulichtorganisationen alarmiert, die mit einem Grossaufgebot vor Ort waren. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Die Feuerwehr des Sicherheitsverbunds Region Gossau, unterstützt von der Berufsfeuerwehr und Chemiewehr St. Gallen, evakuierte rund 50 Mitarbeitende aus dem Gebäude. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. In Zusammenarbeit mit einem Chemiesachverständigen gelang es den Einsatzkräften, das flüssige Ammoniak zu binden und das gasförmige Ammoniak kontrolliert abzulassen. Schliesslich wurde das Leck erfolgreich abgedichtet. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

Polizei untersucht Ursache des Lecks

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen mit der Untersuchung der Ursache des Lecks beauftragt. Neben mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei waren auch ein Feuerwehrinspektor und der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal im Einsatz.

Im Laufe des Tages wird das betroffene Gebäude von der Feuerwehr wieder an den Betrieb übergeben. Coop hat mitgeteilt, dass die Grundversorgung der Supermärkte gesichert ist, jedoch in der Region nicht alle Verkaufsstellen im gewohnten Umfang mit Frischprodukten beliefert werden können.

