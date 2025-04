Gotthard-Maut könnte kurz vor dem Durchbruch stehen – musst auch du bezahlen?

Riccardo60 Wie PWaldner sagte: Wir Schweizer haben diesen Tunnel bereits mitfanziert, dann will ich nicht noch Maut dafür berappen, zumal man die 40.- für die Autobahn-Vignette eh schon zahlen muss. Das genügt an Melkerei! Die Ausländischen sollen zahlen, ganz sicher.

Dan

Betreffend Abzocke bin ich bei Hurter. Aber nur, was den Begriff "Abzocke" betrifft. Dass endlich auch am Gotthard bezahlt werden soll für die Durchfahrt ist richtig und wäre schon längstens überfällig. Mit Abzocke bin ich aber dabei, weil ich befürchte, dass dann bei uns nicht wie z.B. am Brenner mit € 12.00 ein vernünftiger Preis verlangt wird, sondern dass es dann bestimmt so ab Fr. 25.00 und höher sein wird, eben Abzocke und damit nicht seriös. Fr. 10.00 wäre okay, da würde bestimmt niemand gross aufmucken. Und das wegen der Doppelspur, sobald zwei Tunnels zur Verfügung stehen, sollte eh langsam in alle Köpfe rein. Aber vermutlich braucht es dazu wieder eine Abstimmung....