Staulänge zwischen Faido und Rastplatz Dosierstelle Airolo nimmt weiter zu

Freudvoll Was heisst da Oster-Wahnsinn! Oster NormalitÃ¤t. Schaue ins Ausland, dort ist es keinen Deut besser. Wer klug ist bleibt zu Hause, Punkt, Schluss.

Wujabom76 Freudvoll Genau so ist es und bleibt so. Immer mehr Autos, somit mehr Verkehr.

Hanno Lemminge auf Autobahnen kÃ¶nnen zu Verstopfung bzw. Stau fÃ¼hren. Das macht man alles freiwillig und ohne Zwang.

Faulauzaud16 Hanno Voll bei Dir :-) geballte Hirnlosigkeit auf 4 Pneus...Und sicher KEIN GrÃ¼ner dabei ;-)

Kaugo Super. Inspiriert mich total. Ich will auch Staufahren und Abgase einatmen. Beende jetzt meine Arbeit im BÃ¼ro und schliesse mich dem Volksentscheid an, das Ã¶sterliche Staufahren zu geniessen. Toll wie die Menschheit die Umwelt gemeinsam in den WÃ¼rgegriff nimmt. Jetzt kÃ¶nnen wir wÃ¤hlen. Kriegsopfer zu werden oder an einer Umweltvergiftung teilnehmen. Die BehÃ¶rde der Schweiz ist zum GlÃ¼ck unfÃ¤hig den Osterstau zu bekÃ¤mpfen und lÃ¤sst der BevÃ¶lkerung diesen Spass.

Mein-Nung Es wird sicher wieder einen Rekordstau geben - und dies natÃ¼rlich ganz ohne "Klimakleber"!!

Was war das doch fÃ¼r eine Hetze - nur um vom BlÃ¶dsinn der Autofahrer und -industrie abzulenken. Merken die Autofahrer denn nicht endlich selber, wie blÃ¶d sie sind?

Odo Mein-Nung BlÃ¶d ist wer blÃ¶des tut (sagt). Frei nach Forest Gump!

Chiockeutzio49 Mein-Nung Ich bin Autofahrer - und bleibe zuhause. Vielleicht sollte man nicht immer verallgemeinern. Es gibt viele schlimme Radfahrer. Aber nicht alle.

Hanno Chiockeutzio49 Aber Radfahrer haben meistens keine Abgase.

Colorless-Ratificati Es soll auch stausÃ¼chtige Menschen geben.

Hanno Colorless-Ratificati Scheint (noch) keine Heilung zu geben. Erst wenn der letzte Tropfen aus der BenzinsÃ¤ule getrÃ¶pfelt ist, wird sich das Stauproblem auflÃ¶sen.

ChrisTheBike â€¦von mir aus - betrifft mich nicht ðŸ¤·ðŸ¼ðŸ¤£ðŸ˜‚

Geantleman I like it!

Hanno Und alle lassen ihre Motoren laufen, und alle lassen ihre Heizungen laufen. Und alle wissen nicht was sie tun. Und alle Jahre das gleiche oder noch grÃ¶ssere Theater.

Flaupliki76 Und alle Jahre wieder sibd es die selben die nicht schlauer werden. Wird an der Zeit das fie Tunneldurfahrt kostet. Wie z.b in Ã–sterreich

meierhans Wie gestÃ¶rt muss man eigentlich sein, wenn man sich und der Umwelt das antut?

romolo Wunderbar das schÃ¶ne Wetter bei uns in Luzern, und so stressfrei mit einem guten Brunch.

Rondo5 Und das ist wichtig?

ChrisTheBike â€¦und wen interessierts?ðŸ¤·ðŸ¼

Roehrli96 von mir aus, ich sitz zu Hause und geniesse die Sonne

Heinz05 Da kann man nur hoffen, dass mÃ¶glichst schnell diese " Transit-Maut" eingefÃ¼hrt, am besten ca. Fr. 100.-, dann kÃ¶nnen wir CH wieder stau frei in den Tessin fahren!

Mitgedacht Der Wahnsinn besteht darin, dass es von Ostern zu Ostern schlimmer wird, egal wie hoch die Benzinpreise sind. Zum Nulltarif durch den Gotthard, von Norden nach SÃ¼den. Umweltbelastung egal. Keine Abwehrmassnahmen werden getroffen. Was fÃ¼r ein Schlaraffenland ist doch die Schweiz.

Funkelwiesler Interessant, wie die meisten glauben, "der Autofahrer" sei schuld an dieser Situation.

Die Politiker zusammen mit den massgebenden Wirtschaftsleuten haben "excellent" dafÃ¼r gesorgt, dass die grosse Mehrheit der arbeitstÃ¤tigen BevÃ¶lkerung in "SchliessfÃ¤chern" wohnen dÃ¼rfen, weite Arbeitswege und sonst noch einige ZwÃ¤nge haben. Also vÃ¶llig klar, dass immer mehr Menschen einfach mal irgendwohin "ausbrechen".

Da spielt das gewÃ¤hlte Land fÃ¼r die "Durchreise" eine untergeordnete Rolle.

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Man fragt sich, wann "das System" kollabiert...

Nachdenker Nehmen wir einmal an die 3 Std Stau entstehen bei einer GeschwindigkeitsbeschrÃ¤nkung von 100km/h ab Erstfeld oder Altdorf. Wieviel lange dauerte dann der Stau noch bei einer Reduzierung auf 80km/h? (Bei Bedarf Tempo mit Radarkontrolle und/oder Ãœberholverbot)

robbingwood0815 Nachdenker Denken ist GlÃ¼cksache ...