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Oster-Wahnsinn im Ticker Staulänge zwischen Faido und Rastplatz Dosierstelle Airolo nimmt weiter zu

Sven Ziegler

6.4.2026

Am Gotthard staut sich der Verkehr auch an Ostern 2026.
Am Gotthard staut sich der Verkehr auch an Ostern 2026.
Screenshot TCS

Alle Jahre wieder reisen zehntausende Menschen Richtung Süden. Am Gotthard ist über Ostern wieder mit langen Wartezeiten zu rechnen. Alle Entwicklungen findest du in unserem Ticker.

Redaktion blue News

06.04.2026, 16:02

06.04.2026, 16:03

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

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  • 16.02 Uhr

    Staulänge zwischen Faido und Rastplatz Dosierstelle Airolo nimmt weiter zu

    Vor dem Gotthard zwischen Faido und Rastplatz Dosierstelle Airolo erhöht sich die Länge des Staus auf 11 km. Grund dafür ist Überlastung. Autofahrer müssen einen Zeitverlust von fast 2 Stunden einplanen.

  • 14.29 Uhr

    Gotthard-Tunnel gesperrt wegen Pannenfahrzeug

    Wer durch den Gotthard-Strassentunnel fahren will, braucht am Montagnachmittag starke Nerven: Auf der Autobahn A2 müssen Reisende derzeit etwa 1 Stunde und 40 Minuten länger einplanen als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring Club Schweiz (TCS) berichtet. Der Stau dürfte weiter anwachsen, denn der Gotthard-Tunnel ist zurzeit gesperrt. Grund dafür ist ein Pannenfahrzeug, wie der TCS mitteilt.

  • 12.55 Uhr

    Mehrere Kilometer Stau

    Der Stau kam wie erwartet: Wer von der Südschweiz in den Norden unterwegs ist, muss derzeit mit langen Wartezeiten rechnen. Laut TCS staut sich der Verkehr auf der A2 zwischen Erstfeld und Göschenen über rund sieben Kilometer – das bedeutet einen Zeitverlust von bis zu 70 Minuten.

    Auch vor dem Gotthard, zwischen Faido und der Dosierstelle Airolo, steht der Verkehr: Hier beträgt die Staulänge rund neun Kilometer, was einer zusätzlichen Fahrzeit von etwa 90 Minuten entspricht.

    Glück haben Bahnreisende: Die Züge verkehren derzeit planmässig. Der schnellste Zug, der Eurocity, schafft die Strecke zwischen Bellinzona und Zürich in rund einer Stunde und 40 Minuten. Allerdings sind viele Verbindungen sehr stark ausgelastet.

    Die SBB behält sich vor, überfüllte Züge nicht durch den Gotthard-Basistunnel fahren zu lassen. Wer ohne Reservation reist, muss daher ebenfalls mit Wartezeiten rechnen – oder auf die langsamere Bergstrecke der alten Gotthardlinie ausweichen.

    So sah es um 12.43 Uhr beim Nordportal aus.
    So sah es um 12.43 Uhr beim Nordportal aus.
    Webcam
  • Montag, 6. April 2026, 06.36 Uhr

    Rückstau heute das Thema

    Gestern Sonntag meldeten Daten, dass der Rückverkehr bereits angefangen hat. Zeitweise gab es vor dem Gotthard-Tunnel einen Stau von rund fünf Kilometern, was einer Wartezeit von etwa 50 Minuten gleichkommt. Wer am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr unterwegs war, hatte hingegen Glück: Von Stau weit und breit keine Spur.

    Webcam
  • 11.02 Uhr

    4 Kilometer Stau vor dem Gotthard

    Der Verkehr stockt erneut: Nach Angaben des TCS müssen Autofahrer derzeit mit einer Wartezeit von bis zu 40 Minuten vor dem Gotthard rechnen.

  • Samstag, 4. April, 08.01 Uhr

    Freie Fahrt am Samstagmorgen

    Wer erst am Samstagmorgen Richtung Gotthard startet, hat offenbar alles richtig gemacht – auf den Strassen bleibt es weitgehend staufrei.

  • 20.35 Uhr

    Noch 11 Kilometer Stau am Abend

    Um 20.30 Uhr staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal noch immer auf 11 Kilometer. Die Reisenden müssen eine Warte zeit von 1 Stunde und 50 Minuten einberechnen.

  • 19.25 Uhr

    Stau sorgt für irre Szenen

    Hier fährt ein Mercedes auf dem Pannenstreifen rückwärts

    Hier fährt ein Mercedes auf dem Pannenstreifen rückwärts

    Über 7 Stunden stehen die Reisenden vor dem Gotthard-Nordportal am Karfreitag im Stau. Ein Mercedes-Fahrer will davon offenbar nichts wissen. Er legt kurzerhand den Rückwärtsgang ein – mitten auf der Autobahn!

    03.04.2026

  • 16.50 Uhr

    21 Kilometer Stau am Nachmittag

    Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat mit 21 Kilometern am Karfreitagnachmittag um 15.35 seinen Höhepunkt erreicht. Dies entsprach einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 30 Minuten, wie der Verkehrsdienst des Touring Clubs Schweiz (TCS) auf X mitteilte.

    Als Umleitung wurde die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Reisenden nach Italien wurde zusätzlich die Alternativroute über die A9 via Simplon oder Grosser Sankt Bernhard sowie der Autoverlad am Lötschberg nahegelegt.

  • 11.30 Uhr

    20-Kilometer-Marke geknackt

    Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal knackt die 20-Kilometer-Marke. Die aktuelle Wartezeit beträgt gemäss TCS rund drei Stunden und 20 Minuten.

  • 9.57 Uhr

    blue News macht den Gotthard-Selbsttest

    Unser blue News Duo hat sich inzwischen auf den Weg Richtung Tessin gemacht. Ihre Erlebnisse schildern sie im nachfolgenden Ticker:

    blue News im Blechlawinen-Chaos. 7,5 Stunden im Stau +++ Drängler werden blockiert – Nerven im Osterstau liegen blank

    blue News im Blechlawinen-Chaos7,5 Stunden im Stau +++ Drängler werden blockiert – Nerven im Osterstau liegen blank

  • 9.55 Uhr

    Lage praktisch unverändert

    Die Lage vor dem Gotthard-Nordportal hat sich noch nicht entspannt. Aktuell meldet der TCS eine Staulänge von 18 Kilometern und eine Wartezeit von drei Stunden.

  • 7.54 Uhr

    Autokolonne wächst auf fast 20 Kilometer

    Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat am Karfreitagmorgen kurz vor 8 Uhr eine Länge von 19 Kilometern erreicht. Dies entspricht einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 10 Minuten, wie der Verkehrsdienst TCS auf X mitteilt.

  • Freitag, 3. April, 6.45 Uhr

    Osterchaos schon am frühen Morgen – 16 Kilometer Stau am Gotthard

    Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat am Karfreitagmorgen bereits um 6.45 Uhr eine Länge von 16 Kilometern erreicht. Dies entspricht gemäss dem Portal «Gotthard Traffic» einer Wartezeit von vier Stunden und 24 Minuten. Gemäss Berechnungen des TCS stauen sich die Autos bereits auf 18 Kilometer, die Wartezeit beträgt aber «nur» drei Stunden.

    Die Autokolonne auf der A2 in Richtung Süden staute sich zwischen Erstfeld und Göschenen. Als Umleitung wird die A13 über den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Reisenden nach Italien wird zusätzlich die Alternativroute über die A9 via Simplon oder Grosser Sankt Bernhard sowie der Autoverlad am Lötschberg nahegelegt.

    Übrigens: In wenigen Stunden stürzen sich zwei blue News Redaktoren in das Verkehrschaos. Ihre Erfahrungen mitten aus der Blechlwaine werden sie live tickern.

    Bereits am Gründonnerstag brauchten Reisende in den Süden Geduld: Der Stau am Gotthard hatte um 14.20 Uhr seinen Höhepunkt von 15 Kilometern erreicht und ging danach bis 18:10 Uhr wieder auf 13 Kilometer zurück.

  • 22.15 Uhr

    11 Kilometer Stau um 22 Uhr

    Um 22 Uhr staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Norportal auf einer Länge von 11 Kilometern. Die Wartezeit beträgt laut dem TCS 1 Stunde und 49 Minuten.

  • 18.50 Uhr

    Immer noch 13 Kilometer Stau am frühen Abend

    Der Gotthard-Nordportal-Stau nimmt etwas ab. Am frühen Abend misst die Blechlawine aber immer noch 13 Kilometer. Laut TCS müssen Autofahrer bis zu 2 Stunde und 10 Minuten warten.

  • 18.41 Uhr

    Gotthardstrasse Amsteg-Wassen wegen Lawinengefahr ab Samstag gesperrt

    Weil für die kommenden Tage ein massiver Temperaturanstieg vorhergesagt wird, muss an exponierten Stellen mit dem Abgang von Nassschneelawinen gerechnet werden. Besonders aufmerksam beobachtet wird der Abschnitt Wilerplanggä zwischen Gurtnellen und Wassen.

    Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten, muss die Kantonsstrasse zwischen Amsteg und Wassen an folgenden Tagen und Zeiten für jeglichen Verkehr gesperrt werden: Samstag, 4. April, bis Dienstag, 7. April, jeweils von 13:00 bis 19:00 Uhr. Die Autobahnausfahrt Wassen bleibt während den Sperrzeiten der Kantonsstrasse immer offen. So ist das Urserntal für Einheimische und Gäste immer erreichbar. Die Kurse der Auto AG Uri verkehren über die A2. Zwischen Amsteg und Gurtnellen Wiler fährt ein ÖV-Shuttlebus.

  • 14.36 Uhr

    Stau ist mittlerweile 15 Kilometer lang

    Der Stau nimmt derzeit nicht ab: Laut TCS staut sich der Verkehr vor dem Gotthardtunnel inzwischen auf 15 Kilometer, das entspricht einem Zeitverlust von rund zwei Stunden und 30 Minuten.

  • 12.56 Uhr

    12 Kilometer Stau

    Der Stau vor dem Gotthard wird immer länger. Laut dem TCS sind es mittlerweile 12 Kilometer – also einen Zeitverlust von bis zu zwei Stunden.

  • 12.16 Uhr

    Der Gotthard frisst Stunden – ausser mit diesem Trick

    Ob Auto, Zug oder Flug: Über Ostern wird die Reise in den Süden zur Geduldsprobe. Es gibt aber Möglichkeiten, den Reisestress zu reduzieren – eine Übersicht liefern wir dir hier.

    Blechlawine Richtung Tessin. Der Gotthard frisst Stunden – ausser mit diesem Trick

    Blechlawine Richtung TessinDer Gotthard frisst Stunden – ausser mit diesem Trick

  • 11.44 Uhr

    Stau erreicht Länge von 10 Kilometern

    Der Stau am Gotthard-Nordportal hat eine Länge von 10 Kilometern erreicht. Die Wartezeit beträgt nun über 100 Minuten, wie der TCS mitteilt.

  • 10.50 Uhr

    Stau wächst auf 9 Kilometer an

    Zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich mittlerweile ein rund 9 Kilometer langer Stau gebildet. Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten rechnen. Als Ausweichroute wird die Strecke über die A13 durch den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

  • 9.15 Uhr

    blue News stürzt sich ins Blechlawinen-Chaos

    Am Karfreitag dürfte sich die Blechlawine vor dem Gotthard wieder stundenlang anstauen. Unser blue News Redaktoren machen den Test und wagen sich in den Monster-Stau.

    blue News im Blechlawinen-Chaos. 7,5 Stunden im Stau +++ Drängler werden blockiert – Nerven im Osterstau liegen blank

    blue News im Blechlawinen-Chaos7,5 Stunden im Stau +++ Drängler werden blockiert – Nerven im Osterstau liegen blank

  • 8.45 Uhr

    7 Kilometer Stau

    Der Stau in Richtung Süden wächst weiter auf sieben Kilometer an. Wer zwischen Amsteg und Göschenen unterwegs ist, muss inzwischen mit bis zu 70 Minuten Verzögerung rechnen.

  • 8.38 Uhr

    Stau auch Richtung Norden

    Nun staut es auch in Richtung Norden. Der TCS meldet auf Twitter einen Kilometer Stau mit rund zehn Minuten Zeitverlust.

  • 8.20 Uhr

    Uri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

    Vor dem Osterverkehr greift Uri erneut durch: Fünf Massnahmen sollen Staus auf der A2 eindämmen und Ausweichverkehr durch Dörfer verhindern. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

    Welche Massnahmen jetzt gelten, fassen wir dir hier zusammen.

    Vor dem Osterverkehr. Uri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

    Vor dem OsterverkehrUri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

  • 8.16 Uhr

    Gotthard-Tunnel gesperrt

    Jetzt ist der Gotthard-Tunnel in beiden Richtungen komplett gesperrt. Grund ist ein Pannenfahrzeug im Tunnel, wie der TCS meldet.

  • 7.51 Uhr

    Lastwagen blockiert rechte Fahrspur

    Die Lage verschärft sich. Ein defekter Lastwagen blockiert den rechten Fahrstreifen, was zwischen Amsteg und Wassen sowie Wassen und Göschenen zu Behinderungen führt.

  • 7.28 Uhr

    Schon 5 Kilometer Stau

    Die Oster-Blechlawine rollt weiter. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Donnerstagmorgen staut es sich vor dem Gotthard bereits wieder: Zwischen Amsteg und Göschenen sind es fünf Kilometer, der Zeitverlust beträgt laut TCS bis zu 50 Minuten.

  • 2. April, 7.03 Uhr

    Heute dürfte es richtig losgehen

    Am heutigen Gründonnerstag zieht die Reisewelle vermutlich massiv an. Ab jetzt sind am Gotthard Wartezeiten von über zwei Stunden möglich, das hohe Verkehrsaufkommen dürfte bis Karfreitag anhalten.

    Wer nach dem Gotthard die Grenze bei Chiasso passieren wolle, müsse mit zusätzlichen Zeitverlusten rechnen, schrieb der TCS. Den Rückreiseverkehr erwartet er am Ostermontag. Im Verlauf der kommenden Woche könne es jeweils gegen Abend zu Stau kommen.

    Alles zur diesjährigen Stauprognose haben wir dir hier zusammengefasst.

    Kilometerlange Blechkolonnen erwartet. Stau, Stau, Stau – das Osterwochenende wird zur Nervenprobe

    Kilometerlange Blechkolonnen erwartetStau, Stau, Stau – das Osterwochenende wird zur Nervenprobe

  • 1. April, 14.03 Uhr

    Schon viel Stau am 1. April

    Der Reiseverkehr in den Süden hat schon am Mittwochvormittag zu einem Stau vor dem Gotthardstrassentunnel geführt. Nach Mittag erreichte die Blechlawine vor dem Nordportal in Göschenen eine Länge von elf Kilometer.

    Dies teilte der Touring Club der Schweiz (TCS) auf der Plattform X mit. Die Autoinsassen müssen sich damit knapp zwei Stunden gedulden, bis sie die Fahrt durch den 17 Kilometer langen Gotthardstrassentunnel Richtung Airolo TI antreten können.

    Der Stau hatte sich im Verlauf des Vormittags gebildet und wuchs schnell in die Länge. Die Einfahrten in Göschenen und Wassen wurden gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass Automobilistinnen und -mobilisten den Stau via Kantonsstrasse umfahren.

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