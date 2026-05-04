  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SBB stockt massiv auf Gotthard-Alarm vor Auffahrt –jetzt drohen wieder Mega-Staus

Lea Oetiker

4.5.2026

Die Behörden warnen vor Stau vor dem Gotthard-Tunnel über Auffahrt und Pfingsten. 
Die Behörden warnen vor Stau vor dem Gotthard-Tunnel über Auffahrt und Pfingsten. 
Archivbild: KEYSTONE

Über Auffahrt und Pfingsten ist am Gotthard mit starkem Verkehr und Verzögerungen zu rechnen. Die SBB baut ihr Angebot Richtung Tessin und Italien aus.

Lea Oetiker

04.05.2026, 11:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Über Auffahrt und Pfingsten drohen am Gotthard erneut lange Staus – wie bereits an Ostern ist mit Wartezeit zu rechnen.
  • Als Alternative baut die SBB ihr Angebot mit Extrazügen, mehr Sitzplätzen und zusätzlichen Verbindungen Richtung Tessin und Italien aus.
  • Behörden warnen vor zusätzlichem Verkehr sowie Einschränkungen durch Baustellen: Sie raten zur frühzeitigen Planung und zum Verbleib auf Autobahnen bei Stau.
Mehr anzeigen

Bald ist es wieder so weit: Gefühlt die halbe Schweiz macht sich über Auffahrt und Pfingsten mit dem Auto auf den Weg durch den Gotthard-Tunnel – kilometerlange Staus inklusive.

Dass es dabei zu stundenlangen Verzögerungen kommt, ist längst keine Ausnahme mehr. Wir erinnern uns zurück: Zwei Reporter von blue News standen an Ostern über sieben Stunden im Stau, bevor sie den Gotthard passierten.

Für alle, die dem Stau entgehen möchten, hat die SBB ihr Angebot ausgebaut: Sie verstärken an den Feiertagswochenenden das Angebot zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin mit 58 Extrazügen und rund 130'000 zusätzlichen Sitzplätzen, hiess es heute in einer Medienmitteilung.

Zusätzlich setzen die SBB auf weitere Wagen in Regelzügen und auf Extra-Verbindungen der EuroCity- und TILO-Züge nach Italien. Am Auffahrtsdonnerstag und am Samstag vor Pfingsten verkehrt je eine zusätzliche RE80-Verbindung von Locarno nach Milano Porta Garibaldi über Varese, Gallarate und Rho Fiera Milano.

Die SBB empfiehlt Reisenden, die Fahrt frühzeitig zu planen, Sitzplätze zu reservieren und sich im Online-Fahrplan über Extrazüge zu informieren. Auch für Velos gilt auf gewissen Strecken eine Reservationspflicht.

ASTRA warnt vor Stau vor dem Gotthard

Zusätzlich zu den klassischen Stauschwerpunkten im Raum Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Genf erwartet das Bundesamt für Strassen (ASTRA) auch auf mehreren Zulaufstrecken, Grenzübergängen und Autoverladestationen mehr Verkehr und Wartezeiten.

Betroffen sind unter anderem die A2 rund um den Gotthard, die A13 Richtung Graubünden, die Axenstrasse sowie die Verladestationen Furka, Lötschberg und Vereina.

Das ASTRA rät, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben, genügend Reisezeit einzurechnen und Ausweichverkehr über Nebenstrassen zu vermeiden. Vor allem die Ortschaften entlang der Nationalstrassen sollen so vor zusätzlichem Durchgangsverkehr geschützt werden, der sonst auch Busse, Postautos und den Langsamverkehr behindern kann.

Auch baustellenbedingt ist im Netz mit Einschränkungen zu rechnen. Beim Autoverlad Simplon gilt über die Feiertage ein längerer Takt, am Lötschberg verkehren Zusatzzüge, und im Raum Lenzburg kommt es wegen Arbeiten an Bahnhof und Fahrbahn zu Sperrungen und Umleitungen im Fernverkehr.

Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus

Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus

21 Kilometer stauen sich die Autos am Karfreitag vor dem Gotthard-Nordportal. Autos mussten teilweise über 7 Stunden warten. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer zeigt nun das ganze Ausmass des Staus.

04.04.2026

Mehr zum Thema

Blechlawine Richtung Tessin. Der Gotthard frisst Stunden – ausser mit diesem Trick

Blechlawine Richtung TessinDer Gotthard frisst Stunden – ausser mit diesem Trick

Oster-Wahnsinn im Ticker. Stau am Gotthard löst sich in der Nacht praktisch auf

Oster-Wahnsinn im TickerStau am Gotthard löst sich in der Nacht praktisch auf

Kilometerlange Blechkolonnen erwartet. Stau, Stau, Stau – das Osterwochenende wird zur Nervenprobe

Kilometerlange Blechkolonnen erwartetStau, Stau, Stau – das Osterwochenende wird zur Nervenprobe

Meistgelesen

So gefährlich ist das Hantavirus für dich
Die Gastronomie verliert still und leise ihr wichtigstes Geschäft
Fahrt ohne SBB-Billett kostet Schwyzer 20'000 Franken
So viel Geld haben Schweizer tatsächlich in der 3. Säule
Gardasee erlebt seltenes Natur-Ereignis