Die Behörden warnen vor Stau vor dem Gotthard-Tunnel über Auffahrt und Pfingsten. Archivbild: KEYSTONE

Über Auffahrt und Pfingsten ist am Gotthard mit starkem Verkehr und Verzögerungen zu rechnen. Die SBB baut ihr Angebot Richtung Tessin und Italien aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über Auffahrt und Pfingsten drohen am Gotthard erneut lange Staus – wie bereits an Ostern ist mit Wartezeit zu rechnen.

Als Alternative baut die SBB ihr Angebot mit Extrazügen, mehr Sitzplätzen und zusätzlichen Verbindungen Richtung Tessin und Italien aus.

Behörden warnen vor zusätzlichem Verkehr sowie Einschränkungen durch Baustellen: Sie raten zur frühzeitigen Planung und zum Verbleib auf Autobahnen bei Stau. Mehr anzeigen

Bald ist es wieder so weit: Gefühlt die halbe Schweiz macht sich über Auffahrt und Pfingsten mit dem Auto auf den Weg durch den Gotthard-Tunnel – kilometerlange Staus inklusive.

Dass es dabei zu stundenlangen Verzögerungen kommt, ist längst keine Ausnahme mehr. Wir erinnern uns zurück: Zwei Reporter von blue News standen an Ostern über sieben Stunden im Stau, bevor sie den Gotthard passierten.

Für alle, die dem Stau entgehen möchten, hat die SBB ihr Angebot ausgebaut: Sie verstärken an den Feiertagswochenenden das Angebot zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin mit 58 Extrazügen und rund 130'000 zusätzlichen Sitzplätzen, hiess es heute in einer Medienmitteilung.

Zusätzlich setzen die SBB auf weitere Wagen in Regelzügen und auf Extra-Verbindungen der EuroCity- und TILO-Züge nach Italien. Am Auffahrtsdonnerstag und am Samstag vor Pfingsten verkehrt je eine zusätzliche RE80-Verbindung von Locarno nach Milano Porta Garibaldi über Varese, Gallarate und Rho Fiera Milano.

Die SBB empfiehlt Reisenden, die Fahrt frühzeitig zu planen, Sitzplätze zu reservieren und sich im Online-Fahrplan über Extrazüge zu informieren. Auch für Velos gilt auf gewissen Strecken eine Reservationspflicht.

ASTRA warnt vor Stau vor dem Gotthard

Zusätzlich zu den klassischen Stauschwerpunkten im Raum Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Genf erwartet das Bundesamt für Strassen (ASTRA) auch auf mehreren Zulaufstrecken, Grenzübergängen und Autoverladestationen mehr Verkehr und Wartezeiten.

Betroffen sind unter anderem die A2 rund um den Gotthard, die A13 Richtung Graubünden, die Axenstrasse sowie die Verladestationen Furka, Lötschberg und Vereina.

Das ASTRA rät, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben, genügend Reisezeit einzurechnen und Ausweichverkehr über Nebenstrassen zu vermeiden. Vor allem die Ortschaften entlang der Nationalstrassen sollen so vor zusätzlichem Durchgangsverkehr geschützt werden, der sonst auch Busse, Postautos und den Langsamverkehr behindern kann.

Auch baustellenbedingt ist im Netz mit Einschränkungen zu rechnen. Beim Autoverlad Simplon gilt über die Feiertage ein längerer Takt, am Lötschberg verkehren Zusatzzüge, und im Raum Lenzburg kommt es wegen Arbeiten an Bahnhof und Fahrbahn zu Sperrungen und Umleitungen im Fernverkehr.