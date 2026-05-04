Für alle, die dem Stau entgehen möchten, hat die SBB ihr Angebot ausgebaut: Sie verstärken an den Feiertagswochenenden das Angebot zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin mit 58 Extrazügen und rund 130'000 zusätzlichen Sitzplätzen, hiess es heute in einer Medienmitteilung.
Zusätzlich setzen die SBB auf weitere Wagen in Regelzügen und auf Extra-Verbindungen der EuroCity- und TILO-Züge nach Italien. Am Auffahrtsdonnerstag und am Samstag vor Pfingsten verkehrt je eine zusätzliche RE80-Verbindung von Locarno nach Milano Porta Garibaldi über Varese, Gallarate und Rho Fiera Milano.
Die SBB empfiehlt Reisenden, die Fahrt frühzeitig zu planen, Sitzplätze zu reservieren und sich im Online-Fahrplan über Extrazüge zu informieren. Auch für Velos gilt auf gewissen Strecken eine Reservationspflicht.
ASTRA warnt vor Stau vor dem Gotthard
Zusätzlich zu den klassischen Stauschwerpunkten im Raum Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Genf erwartet das Bundesamt für Strassen (ASTRA) auch auf mehreren Zulaufstrecken, Grenzübergängen und Autoverladestationen mehr Verkehr und Wartezeiten.
Betroffen sind unter anderem die A2 rund um den Gotthard, die A13 Richtung Graubünden, die Axenstrasse sowie die Verladestationen Furka, Lötschberg und Vereina.
Das ASTRA rät, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben, genügend Reisezeit einzurechnen und Ausweichverkehr über Nebenstrassen zu vermeiden. Vor allem die Ortschaften entlang der Nationalstrassen sollen so vor zusätzlichem Durchgangsverkehr geschützt werden, der sonst auch Busse, Postautos und den Langsamverkehr behindern kann.
Auch baustellenbedingt ist im Netz mit Einschränkungen zu rechnen. Beim Autoverlad Simplon gilt über die Feiertage ein längerer Takt, am Lötschberg verkehren Zusatzzüge, und im Raum Lenzburg kommt es wegen Arbeiten an Bahnhof und Fahrbahn zu Sperrungen und Umleitungen im Fernverkehr.
Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus
21 Kilometer stauen sich die Autos am Karfreitag vor dem Gotthard-Nordportal. Autos mussten teilweise über 7 Stunden warten. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer zeigt nun das ganze Ausmass des Staus.