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Stundenlange Wartezeit Stau ohne Ende – dieses Video zeigt das ganze Ausmass der Gotthard-Blechlawine

Sven Ziegler

4.4.2026

Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus

Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus

21 Kilometer stauen sich die Autos am Karfreitag vor dem Gotthard-Nordportal. Autos mussten teilweise über 7 Stunden warten. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer zeigt nun das ganze Ausmass des Staus.

04.04.2026

21 Kilometer stauen sich die Autos am Karfreitag vor dem Gotthard-Nordportal. Autos mussten teilweise über 7 Stunden warten. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer zeigt nun das ganze Ausmass des Staus.

,

Sven Ziegler, Yannik Tschan

04.04.2026, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der A2 Richtung Süden stauen sich am Karfreitag die Autos. 
  • Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal wuchs auf über 21 Kilometer an.
  • Ein Dashcam-Video zeigt nun das ganze Ausmass des Staus.
Mehr anzeigen

Auf der A2 Richtung Süden wuchs der Stau vor dem Nordportal in Göschenen auf über 21 Kilometer an – die offizielle Prognose von 3,5 Stunden Wartezeit war schnell Makulatur. Reisende berichteten von Wartezeiten von über 7 Stunden. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer hält das ganze Ausmass der Blechlawine fest.

Bereits am Mittwoch vor Ostern hatte sich die Lage früh zugespitzt – ein Stau von elf Kilometern bildete sich schon vor dem eigentlichen Ansturm. Am Karfreitag spitzte sich die Situation dann endgültig zu, wie das Video zeigt.

Drängler, Rückwärtsfahrer, Wortgefechte

Das Chaos zog auch skurrile Szenen nach sich. Einige Fahrerinnen und Fahrer wichen auf den Pannenstreifen aus und versuchten, weiter vorne wieder einzufädeln – was zu hitzigen Wortgefechten führte. Die Polizei räumte den Pannenstreifen immer wieder, doch kaum waren die Beamten weg, fuhren die nächsten Drängler drauf.

Den wohl kuriosesten Moment lieferte ein Mercedes-Fahrer: Er legte nach stundenlangem Warten mitten auf der Autobahn den Rückwärtsgang ein und rollte die Autobahneinfahrt wieder hoch. Ein Mitarbeiter des Verkehrsdiensts wies ihn mit unmissverständlichen Gesten an, das Manöver abzubrechen.

Hier fährt ein Mercedes auf dem Pannenstreifen rückwärts

Hier fährt ein Mercedes auf dem Pannenstreifen rückwärts

Über 7 Stunden stehen die Reisenden vor dem Gotthard-Nordportal am Karfreitag im Stau. Ein Mercedes-Fahrer will davon offenbar nichts wissen. Er legt kurzerhand den Rückwärtsgang ein – mitten auf der Autobahn!

03.04.2026

Der absolute Staurekord am Gotthard seit Tunneleröffnung 1980 stammt aus dem Jahr 1998, als ein Wintereinbruch zu 25 Kilometern Stau führte. Der Karfreitag 2022 folgt mit 22 Kilometern auf Platz zwei. Mit 21 Kilometern reiht sich der Karfreitag 2026 nahe an diese Rekordmarken ein.

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