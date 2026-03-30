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Kilometerlange Blechkolonnen erwartet Stau, Stau, Stau – das Osterwochenende wird zur Nervenprobe

SDA

30.3.2026 - 09:28

Am Gotthard ist ab Gründonnerstag viel Geduld gefragt.
Am Gotthard ist ab Gründonnerstag viel Geduld gefragt.
Keystone

Das Osterwochenende steht vor der Tür – und mit ihm der alljährliche Ansturm auf den Gotthard. Der TCS rechnet bereits ab Gründonnerstag mit langen Wartezeiten. Wer entspannt in den Süden will, sollte früh aufstehen oder die Route wechseln.

Keystone-SDA

30.03.2026, 09:28

30.03.2026, 09:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Gründonnerstag sind am Gotthard Wartezeiten von über zwei Stunden möglich, das hohe Verkehrsaufkommen dürfte bis Karfreitag anhalten.
  • Der TCS empfiehlt frühe Abfahrtszeiten oder Ausweichrouten wie den San Bernardino, Lötschberg oder Simplon.
  • Die SBB setzen 27 Extrazüge mit über 70'000 zusätzlichen Sitzplätzen ein, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden.
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Das Osterwochenende und der Ferienbeginn in 19 Kantonen dürften ab Gründonnerstag für hohen Andrang auf den Strassen Richtung Süden sorgen. Insbesondere am Gotthard-Tunnel ist laut TCS ein hohes Verkehrsaufkommen zu erwarten.

Wer sich vor dem Gründonnerstag im Auto auf den Weg in den Süden macht, erwartet maximal eine Stunde Wartezeit vor dem Gotthard, so die Prognose des TCS vom Montag. Bereits am Mittag des Gründonnerstags werden Reisende demnach über zwei Stunden im Stau stehen.

Vor dem Osterverkehr. Uri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

Vor dem OsterverkehrUri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

Das hohe Stauaufkommen dürfte bis Karfreitag andauern. Wer nach dem Gotthard die Grenze bei Chiasso passieren wolle, müsse mit zusätzlichen Zeitverlusten rechnen, schrieb der TCS. Den Rückreiseverkehr erwartet er am Ostermontag. Im Verlauf der kommenden Woche könne es jeweils gegen Abend zu Stau kommen.

Wer in den Süden will, muss früh aufstehen

Wer an Ostern stressfrei in den Süden reisen will, dem empfiehlt der TCS früh aufzustehen oder eine alternative Route zu wählen. Reisende aus der Ostschweiz und rund um Zürich könnten auf die San-Bernardino-Route ausweichen – die Umfahrung lohne sich dann, wenn die Wartezeit am Gotthard mehr als eine Stunde betrage.

Reisenden, die aus dem Mittelland Richtung Süden fahren, steht alternativ der Autozug durch den Lötschberg oder Simplon offen. Westschweizer Reisende können durch den Grossen Sankt Bernhard oder den Montblanc-Tunnel fahren. Da die meisten Alpenpässe noch geschlossen sind, fallen sie gemäss TCS als Alternativen weg.

Bereits eine Woche vor den Osterfeiertagen kam es am Wochenende zu Stau vor dem Gotthard-Nordportal. Vergangenen Dienstag teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) deshalb mit, den einspurigen Abschnitt auf der A9-Simplonpassstrecke bei Casermetta über die Feiertage aufzuheben.

70'000 zusätzliche Sitzplätze bei den SBB

Bei der Autoverladestation am Lötschberg werden während der Ostertage zusätzliche Züge verkehren. Und auch die SBB bauen ihr Angebot für die stark frequentierten Tage mit 27 Extrazügen und über 70'000 zusätzliche Sitzplätze aus.

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