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Eine Woche vor Ostern Blechlawine rollt an – über 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

SDA

27.3.2026 - 13:31

Alle Jahre wieder: Der Osterstau beginnt traditionell immer am Wochenende vor Ostern. (Archivbild von 2025 in Erstfeld)
Alle Jahre wieder: Der Osterstau beginnt traditionell immer am Wochenende vor Ostern. (Archivbild von 2025 in Erstfeld)
Keystone

Noch vor den Osterferien rollt der Verkehr Richtung Süden kaum mehr: Am Gotthard-Nordportal bildet sich ein über zehn Kilometer langer Stau.

Keystone-SDA

27.03.2026, 13:31

27.03.2026, 13:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Gotthard-Nordportal staut sich der Verkehr bereits eine Woche vor Ostern auf über zehn Kilometer.
  • Reisende müssen aktuell bis zu 1 Stunde und 40 Minuten Wartezeit einplanen.
  • Behörden und SBB verstärken ihr Angebot, um die Oster-Reisewelle abzufedern.
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Schon eine Woche vor den Osterfeiertagen hat sich am Freitagmittag der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf über zehn Kilometern gestaut. Reisende mussten eine Stunde und 40 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen, wie der TCS Schweiz auf der Plattform X meldete.

Bereits am Dienstag hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) vor langen Wartezeiten bei der Reise in den Süden gewarnt.

Auf der A9-Simplonpassstrecke wird deshalb der einspurige Abschnitt bei Casermetta über die Feiertage aufgehoben. Dadurch kann der Verkehr während der Osterzeit ohne baubedingte Einschränkungen fliessen. Bei der Autoverladestation am Lötschberg werden während der Ostertage zusätzliche Züge verkehren. Und auch die SBB bauen ihr Angebot für die stark frequentierten Tage aus.

Vor dem Osterverkehr. Uri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

Vor dem OsterverkehrUri zieht am Gotthard wieder die Schrauben an – diese Regeln gelten jetzt

Der Osterstau am Gotthard ist seit Jahren Tradition. Den Rekord an Staulänge hält das Jahr 1998. Damals führte ein Wintereinbruch an Ostern zu einem Stau mit einer Länge von 25 Kilometern. Auf Platz zwei liegt der Karfreitag von 2022 mit einer Staulänge von 22 Kilometern.

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