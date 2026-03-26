Am Gotthard ist in den kommenden Tagen wieder viel Verkehr zu erwarten. KEYSTONE

Vor dem Osterverkehr greift Uri erneut durch: Fünf Massnahmen sollen Staus auf der A2 eindämmen und Ausweichverkehr durch Dörfer verhindern. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kanton Uri aktiviert vor Ostern erneut fünf Massnahmen gegen Staus auf der Gotthard-Achse.

Autobahneinfahrten werden bei Stau geschlossen und der Verkehr gezielt gesteuert.

Die Regeln gelten ab Ende März bis zur Öffnung des Gotthardpasses Mitte Mai. Mehr anzeigen

Mit Blick auf den bevorstehenden Osterreiseverkehr verschärft der Kanton Uri erneut sein Staumanagement entlang der Gotthard-Achse. Ab dem 28. März gelten bis zur Öffnung des Gotthardpasses voraussichtlich Mitte Mai mehrere Massnahmen, die sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt haben.

Hintergrund ist die anhaltend hohe Verkehrsbelastung auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Besonders an stark frequentierten Tagen kommt es regelmässig zu langen Staus – mit der Folge, dass viele Autofahrer auf Kantonsstrassen ausweichen. Das belastet insbesondere die Dörfer entlang der Route zwischen Erstfeld und Göschenen.

Um diesen Ausweichverkehr einzudämmen, greifen die Behörden erneut zu gezielten Eingriffen. Sobald sich der Stau auf mehrere Kilometer ausdehnt, werden die Autobahneinfahrten in Göschenen und Wassen geschlossen. Damit soll verhindert werden, dass Fahrzeuge von der Kantonsstrasse wieder auf die Autobahn auffahren und so zusätzlichen Verkehr in die betroffenen Ortschaften bringen.

Einfahrt in Göschenen wird viermal täglich geöffnet

Gleichzeitig bleiben bestimmte Zeitfenster bestehen, in denen die Einfahrt in Göschenen kurzfristig geöffnet wird. Diese sind vor allem für Einheimische, Pendler und Gäste gedacht, die auf die Verbindung angewiesen sind. Konkret wird die Einfahrten in Göschenen viermal für jeweils 15 Minuten geöffnet: 06.45 - 07.00 Uhr, 08.15 - 08.30 Uhr, 17.15 - 17.30 Uhr, 18.45 - 19.00 Uhr.

Zusätzlich wird bei längeren Staus die Geschwindigkeit auf der Autobahn zwischen Altdorf und Amsteg reduziert. Damit wollen die Behörden den Verkehrsfluss stabilisieren und das Risiko von Auffahrunfällen verringern.

Auch bei den Ausfahrten wird der Verkehr dosiert. In Erstfeld und Amsteg greifen Verkehrsdienste je nach Situation ein, um die Belastung auf den umliegenden Strassen zu steuern.

Die Massnahmen sind Teil eines koordinierten Vorgehens von Kanton und Bund, das seit mehreren Jahren weiterentwickelt wird. Ziel bleibt es, die Verkehrsströme besser zu lenken und die Auswirkungen für die Bevölkerung in Uri möglichst gering zu halten.