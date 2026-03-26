Mit Blick auf den bevorstehenden Osterreiseverkehr verschärft der Kanton Uri erneut sein Staumanagement entlang der Gotthard-Achse. Ab dem 28. März gelten bis zur Öffnung des Gotthardpasses voraussichtlich Mitte Mai mehrere Massnahmen, die sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt haben.
Hintergrund ist die anhaltend hohe Verkehrsbelastung auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Besonders an stark frequentierten Tagen kommt es regelmässig zu langen Staus – mit der Folge, dass viele Autofahrer auf Kantonsstrassen ausweichen. Das belastet insbesondere die Dörfer entlang der Route zwischen Erstfeld und Göschenen.
Um diesen Ausweichverkehr einzudämmen, greifen die Behörden erneut zu gezielten Eingriffen. Sobald sich der Stau auf mehrere Kilometer ausdehnt, werden die Autobahneinfahrten in Göschenen und Wassen geschlossen. Damit soll verhindert werden, dass Fahrzeuge von der Kantonsstrasse wieder auf die Autobahn auffahren und so zusätzlichen Verkehr in die betroffenen Ortschaften bringen.
Einfahrt in Göschenen wird viermal täglich geöffnet
Gleichzeitig bleiben bestimmte Zeitfenster bestehen, in denen die Einfahrt in Göschenen kurzfristig geöffnet wird. Diese sind vor allem für Einheimische, Pendler und Gäste gedacht, die auf die Verbindung angewiesen sind. Konkret wird die Einfahrten in Göschenen viermal für jeweils 15 Minuten geöffnet: 06.45 - 07.00 Uhr, 08.15 - 08.30 Uhr, 17.15 - 17.30 Uhr, 18.45 - 19.00 Uhr.
Zusätzlich wird bei längeren Staus die Geschwindigkeit auf der Autobahn zwischen Altdorf und Amsteg reduziert. Damit wollen die Behörden den Verkehrsfluss stabilisieren und das Risiko von Auffahrunfällen verringern.
Auch bei den Ausfahrten wird der Verkehr dosiert. In Erstfeld und Amsteg greifen Verkehrsdienste je nach Situation ein, um die Belastung auf den umliegenden Strassen zu steuern.
Die Massnahmen sind Teil eines koordinierten Vorgehens von Kanton und Bund, das seit mehreren Jahren weiterentwickelt wird. Ziel bleibt es, die Verkehrsströme besser zu lenken und die Auswirkungen für die Bevölkerung in Uri möglichst gering zu halten.
Elf Kilometer langer Stau vor dem Gotthard-Nordportal
Auf der Nordseite des Gotthardtunnels hat sich am Donnerstagnachmittag ein Stau von elf Kilometern gebildet. Verkehrsteilnehmende mussten einen Zeitverlust von einer Stunden und 50 Minuten in Kauf nehmen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Webseite schrieb.
Auch auf der Südseite des Tunnels stauten sich die Autos. Hier betrug die Wartezeit rund eine Stunde bei einem Stau von sechs Kilometern Länge. Die Einfahrt Airolo musste demnach gesperrt werden, hiess es auf der Webseite weiter. Als Alternativroute empfahl der TCS die A13 via San Bernardino.