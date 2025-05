So sieht der Stau vor dem Gotthard aus. Er sieht sehr oft so aus. (Symbolbild) sda

Lange Wochenenden, lange Staus: Zu Auffahrt und Pfingsten erwarten Astra und TCS erneut dichte Kolonnen auf den wichtigsten Reiserouten.

Redaktion blue News Petar Marjanović

An Auffahrt und Pfingsten drohen auf den Schweizer Hauptachsen lange Staus – besonders am Gotthard. Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) sind die A2 zwischen Altdorf und Biasca sowie die A13 über den San Bernardino besonders betroffen.

Bereits ab Mittwochnachmittag, 28. Mai, wird am Gotthard-Nordportal mit Kolonnen gerechnet. Die längsten Staus sind an Auffahrt am Donnerstag, 29. Mai zu erwarten. Letztes Jahr waren es bis zu 16 Kilometer.

Lange Staus während der langen Wochenenden TCS

Der Rückreiseverkehr setzt am Sonntag, 1. Juni ein. Wer kann, sollte erst am Montag zurückfahren. Entlastung bringt die Gotthard-Passstrasse, die seit dem 16. Mai geöffnet ist. Der TCS empfiehlt als Ausweichroute für Ostschweizer die A13. Auch die «Cupra»-Sonderspur bei Airolo wird bei Stau freigegeben.

Nächste Stauwellen an Pfingsten

An Pfingsten (7.–9. Juni) wird ab Freitagnachmittag erneut mit Staus gerechnet – besonders am Gotthard-Nordportal. Am Pfingstmontag verlagert sich der Verkehr wieder Richtung Norden. Auch am Montblanc-Tunnel und am Grossen St. Bernhard sind längere Wartezeiten möglich. Grenzübergänge wie Chiasso-Brogeda bleiben Nadelöhre.

Der Autoverlad am Simplon fährt wegen Bauarbeiten nur im Zweistundentakt. Auch an anderen Verladestellen wie Lötschberg, Vereina und Furka kann es zu Wartezeiten kommen. Das Astra ruft Autofahrer dazu auf, auch bei Stau auf der Autobahn zu bleiben – zum Schutz der Bevölkerung in den Ausweichregionen.