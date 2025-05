Riesenschildkröte feiert 190. Geburtstag

of Jonathan the Seychelles Giant Tortoise Riesenschildkröte Jonathan feiert auf der Insel St. Helena im Südatlantik am Wochenende ihren 190. Geburtstag. Sie ist das wahrscheinlich älteste Landlebewesen der Welt.

02.12.2022