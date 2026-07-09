Ein Autofahrer transportierte in Graubünden Kunststoffrohre, die weit aus seinem Kombi ragten. Die Kantonspolizei veröffentlichte den Fall auf Facebook – und löste damit eine Flut an humorvollen und kontroversen Kommentaren aus.

Darum geht’s Die Kantonspolizei Graubünden stoppte einen Autofahrer mit weit überstehender Ladung.

Die Kunststoffrohre waren weder korrekt gekennzeichnet noch schränkten sie die Sicht des Fahrers nur geringfügig ein.

Der Facebook-Beitrag sorgte für Tausende Reaktionen und zahlreiche scherzhafte Kommentare. Zusammenfassung erstellt mit

Ein ungewöhnlicher Transport beschäftigt derzeit die Kantonspolizei Graubünden – und die Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook.

In Rueun kontrollierten Polizisten einen Autofahrer, der mehrere Kunststoffrohre in einem Kombi transportierte. Die Rohre ragten vorne seitlich rund 55 Zentimeter aus dem Fahrzeug und hinten rund 1,35 Meter über das Heck hinaus.

Wie die Polizei schreibt, fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung der überstehenden Ladung. Zudem habe die Fracht die Sicht des Fahrers nach rechts erheblich eingeschränkt.

Mit einem Augenzwinkern erinnert die Kantonspolizei deshalb daran, dass Ladung sicher verstaut, korrekt gekennzeichnet und mit einem geeigneten Fahrzeug transportiert werden müsse.

In den sozialen Medien sorgte der Beitrag allerdings vor allem für amüsierte Reaktionen. Viele Nutzer machten Witze über den geräumigen Kombi. «Der Octavia ist einfach ein Raumwunder», schrieb eine Nutzerin. Andere kommentierten: «Bei uns auf dem Land ist das Tagesordnung» oder «Problem = Lösung!».

Mehrere Personen nahmen den Fahrer zudem in Schutz. Einige argumentierten, auf wenig befahrenen Landstrassen sei ein solcher Transport weniger problematisch als in einer Stadt. Andere fanden, die Polizei hätte den Fahrer auch einfach begleiten können.