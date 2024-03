Graureiher legt Bundesratsjet wochenlang lahm

Der Schweizer Staatsjet Falcon 900 auf dem Amman Marka Airport in Jordan, am Sonntag 13. Mai 2018. Gabriele Putzu/KEYSTONE

Nach einem Vogelschlag ist das Staatsflugzeug Falcon 900 wochenlang nicht einsatzbereit. Die Beschaffung von Ersatzteilen des veralteten Modells zog sich in die Länge. Ersetzt wird der Flieger trotzdem noch nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 24. Februar 2024 beschädigt ein Vogel den Regierungsjet Falcon 900.

Wegen fehlender Ersatzteile ist das Staatsflugzeug wochenlang nicht einsatzbereit. Denn das Modell wird nicht mehr produziert.

Eine Bombardier Global 7500 soll nun die Regierungsflotte auf den neuesten Stand der Technik bringen.

Sie ersetzt jedoch nicht die Falcon, sondern ein anderes, ebenfalls veraltetes Flugzeug. Mehr anzeigen

Ein Graureiher ist Schuld daran, dass Bundespräsidentin Viola Amherd und Aussenminister Ignazio Cassis ihre Reisepläne kürzlich umdisponieren mussten. Am 24. Februar flog der unglückselige Vogel beim Start des Regierungsjet Falcon 900 in Lugano in den rechten Vorflügel. Das Staatsflugzeug musste am Boden bleiben – und zwar wochenlang.

Der Grund waren fehlende Ersatzteile und Engpässe bei den Lieferketten. «Weil zudem die Falcon 900 nicht mehr produziert wird, ist die Beschaffung von Ersatzteilen zunehmend mit einem Mehraufwand verbunden», bestätigt Armee-Sprecher Mathias Volken dem «Blick».

Zwar steht den Magistrat*innen mit einer Cessna 560 ein zweites Regierungsflugzeug zur Verfügung, damit konnten aber nicht alle Dienstreisen wie geplant durchgeführt werden.

So musste Viola Amherd am 8. März mit einem Linienflug vorlieb nehmen, um an einer Sitzung der Uno-Kommission in New York teilzunehmen. Und für die Afrikareise von Ignazio Cassis musste aufgrund des engen Zeitplans gar ein Privatjet gemietet werden.

Neues Flugzeug ersetzt den «falschen» Flieger

Erst diese Woche sind die Ersatzteile endlich eingetroffen und konnten installiert werden. Seit Freitagabend ist das Staatsflugzeug wieder einsatzbereit.

Der Bundesrat hatte bereits letzten Sommer beschlossen, ein Flugzeug des Typs Bombardier Global 7500 als neuen Bundesratsjet zu beschaffen. Wegen des stolzen Preises von 109 Millionen US-Dollar wurde die Entscheidung zum Teil heftig kritisiert.

Das neue Flugzeug soll die Cessna 560 mit Baujahr 2002 ersetzen, die Falcon 900 mit Baujahr 2008 ist weiterhin im Einsatz – solange bei dem betagten Modell keine weiteren Reparaturen anfallen.