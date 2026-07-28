Die Schweiz bleibt wegen der Trockenheit in Alarmbereitschaft. In allen Kantonen gelten derzeit Feuerverbote oder Einschränkungen. Auch der 1. August wird vielerorts ohne private Feuerwerke gefeiert. Die Übersicht.

1.-August-Feuerwerke werden dieses Jahr deutlich weniger zu bestaunen sein als in den vorherigen Jahren.

Es drohen hohe Bussen Grillieren, Feuerwerk, Lagerfeuer – was darf ich am 1. August überhaupt noch?

Darum geht’s In der Schweiz gelten wegen der Trockenheit weiterhin strenge Feuerverbote.

Grillieren mit Holzkohle und privates Feuerwerk sind vielerorts untersagt.

Wer Regeln missachtet, riskiert hohe Bussen und weitere Konsequenzen. Zusammenfassung erstellt mit

Feuerverbot

Obwohl es in den vergangenen Tagen regional geregnet hat, bleibt die Waldbrandgefahr in der Schweiz vielerorts hoch. Aktuell gelten in sämtlichen 26 Kantonen Einschränkungen für Feuer im Freien – je nach Region reichen diese von einem vollständigen Feuerverbot bis zu einem Verbot von Feuer im Wald und in dessen unmittelbarer Umgebung.

Besonders streng sind die Vorgaben in der Westschweiz, der Südschweiz sowie Teilen der Ostschweiz. Dort haben die Behörden teilweise ein generelles Feuerverbot für den gesamten Aussenbereich verhängt. Verboten sind damit nicht nur offene Feuer, sondern auch das Grillieren mit Holzkohle – selbst auf eingerichteten Grillplätzen. Zudem ist es untersagt, brennende Zigaretten oder Zündhölzer achtlos wegzuwerfen.

In vielen anderen Regionen beschränkt sich das Verbot auf Wälder und deren Randbereiche. Eine Ausnahme bildet der Kanton Graubünden: Dort gelten die Einschränkungen nicht flächendeckend, sondern nur in einzelnen Gebieten.

Grillieren

Wo ein Feuerverbot gilt, ist auch das Grillieren mit Einweg- oder Holzkohlegrills in der Regel untersagt. Der Grund: Wegen der anhaltenden Trockenheit kann bereits ein einzelner Funke oder eine zurückgebliebene Glut ausreichen, um einen Brand zu entfachen. Besonders Einweggrills sind problematisch, da sie ihre Hitze direkt an den Boden abgeben können und dadurch trockene Vegetation gefährden.

Einweggrills sind aktuell vielerorts verboten. Keystone

Wer trotz Feuerverbot grillieren möchte, muss auf Alternativen ausweichen. Gas- oder Elektrogrills bleiben häufig erlaubt, da sie sich kontrolliert ein- und ausschalten lassen und keine glühenden Kohlereste zurückbleiben. Auch auf privaten Balkonen oder Terrassen ist Grillieren teilweise weiterhin möglich – vorausgesetzt, der Grill steht auf einem feuerfesten Untergrund und es gelten keine strengeren lokalen Vorgaben.

Feuerwerk

Wo bereits ein Feuerverbot besteht, ist auch das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich nicht erlaubt. Mit Blick auf den Nationalfeiertag am 1. August haben zahlreiche Kantone ihre Vorgaben zusätzlich verschärft und ein ausdrückliches Verbot für privates Feuerwerk erlassen.

Einzelne Kantone, beispielsweise das Wallis, hat mit zusätzlichen Verboten reagiert: So dürfen im Kantonsgebiet keine Feuerwerkskörper mehr verkauft werden.

Allerdings lassen einige Kantone Ausnahmen für bereits bewilligte Grossfeuerwerke zu. So sollen etwa die beiden grossen Feuerwerke auf dem Thunersee stattfinden können. Auch in weiteren Kantonen wie Thurgau und St. Gallen sowie in Basel-Stadt und Baselland werden geplante Grossveranstaltungen mit Feuerwerk teilweise durchgeführt.

Wird auch 2026 zu sehen sein: Das Feuerwerk während der Bundesfeier auf dem Thunersee. Keystone

Andere Kantone verzichten hingegen vollständig auf Sonderbewilligungen. So fällt beispielsweise das bekannte Rheinfall-Feuerwerk «Fire on the Rocks» im Kanton Schaffhausen in diesem Jahr aus.

Diese Strafen drohen

Wer trotz Feuerverbot einen Böller zündet oder grilliert, muss mit einer Busse rechnen. Diese fällt kann regional unterschiedlich hoch ausfallen – die Spannweite liegt zwischen 100 bis zu mehreren tausend Franken.

Wird zudem ein Flur- oder Waldbrand ausgelöst, haftet der Verursacher oder die Verursacherin für mögliche Schäden und Einsätze der Rettungskräfte. In aller Regel hat dies auch ein Strafverfahren zur Folge.

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