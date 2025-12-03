BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die Schweiz ist krank BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

SDA

3.12.2025 - 12:40

Die Grippewelle hat die Schweiz erfasst. (Symbolbild)
Die Grippewelle hat die Schweiz erfasst. (Symbolbild)
Keystone

Letzte Woche hat das BAG 459 laborbestätigte Grippefälle gemeldet. Das sind doppelt so viele, wie vor einem Jahr. Ähnlich hohe Grippe-Zahlen verzeichnete das BAG im Jahr 2022.

Keystone-SDA

03.12.2025, 12:40

03.12.2025, 16:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete in der vergangenen Woche 459 laborbestätigte Fälle.
  • Das sind fast doppelt so viele wie in der Vorwoche und mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.
  • Ähnlich hohe Grippe-Zahlen verzeichnete das BAG im Jahr 2022.
Mehr anzeigen

Die Grippesaison nimmt in der Schweiz Fahrt auf. In der vergangenen Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 459 laborbestätigte Grippefälle – fast doppelt so viele wie in der Vorwoche und mehr als doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verzeichnete das BAG 5,05 Grippefälle, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Vor einem Jahr lag diese Zahl in der gleichen Kalenderwoche bei 2,05.

Die Indikatoren für den Beginn der Grippewelle zeichnen laut BAG allerdings kein einheitliches Bild. Sie legen jedoch nahe, dass der Beginn der Grippewelle unmittelbar bevorsteht.

Am meisten Fälle im Tessin

Ähnlich hohe Grippe-Zahlen verzeichnete das BAG im Jahr 2022, als die Grippewelle vergleichsweise früh begann. So wurde 2022/23 der Höhepunkt der Grippewelle bereits Mitte Dezember verzeichnet, in den vergangenen beiden Jahren war dies jeweils erst Ende Januar der Fall.

Regional lagen die Werte pro 100'000 Einwohner vergangene Woche am höchsten im Tessin (20,90 und am niedrigsten waren sie in Zug (0,75).

Mehr aus dem Ressort

Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte

Wie die Spanische Grippe die Schweiz erschütterte

Nach dem Ersten Weltkrieg grassierte die Spanische Grippe, eine Virus-Pandemie, die Millionen Todesopfer forderte. Die Schweiz traf es besonders hart. Der Bund reagierte mit ähnlichen Massnahmen wie heute.

07.11.2020

Meistgelesen

Betrüger räumen Konten leer und treiben Opfer Monate später in neue Schulden
Das erste Training in Beaver Creek löst hitzige Diskussionen aus
Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
Ihre Schwester starb mit 19 auf der Skipiste – nun tritt Lucrezia Lorenzi zurück
BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

Videos aus dem Ressort

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Eine Rakete hebt ab – Sekunden später ein Feuerball. Die angebliche Wunderwaffe «Satan 2» kippt, brennt und stürzt ab. Ein weiterer Test, der Russlands Prestigeprojekt schwer ins Wanken bringt.

01.12.2025

Ukrainische Drohnenpiloten verteidigen das Westufer des Dnipro

Ukrainische Drohnenpiloten verteidigen das Westufer des Dnipro

Im Herbst 2023 hatte sich die russische Armee vom Westufer des Dnipro zurückgezogen. Ukrainische Soldaten verteidigen seitdem erfolgreich diesen Frontabschnitt.

08.02.2025

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump spricht von Terrorakt

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump spricht von Terrorakt

Ausnahmezustand in Washington: Mitten in der US-Hauptstadt werden am Mittwoch zwei Mitglieder der Nationalgarde angeschossen. US-Präsident Donald Trump spricht von Terror: «Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors. Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.»

27.11.2025

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal

Ukrainische Drohnenpiloten verteidigen das Westufer des Dnipro

Ukrainische Drohnenpiloten verteidigen das Westufer des Dnipro

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump spricht von Terrorakt

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump spricht von Terrorakt

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Volkswirtschaft. EU-Kommission: Europa soll gemeinsam Rohstoffe einkaufen

VolkswirtschaftEU-Kommission: Europa soll gemeinsam Rohstoffe einkaufen

Belgien. Von der Leyen präsentiert Plan zur Nutzung von Russen-Geld

BelgienVon der Leyen präsentiert Plan zur Nutzung von Russen-Geld

Kantonsregierung VD. Roger Nordmann kandidiert für Staatsratssitz von Rebecca Ruiz

Kantonsregierung VDRoger Nordmann kandidiert für Staatsratssitz von Rebecca Ruiz