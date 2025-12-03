BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

Die Grippewelle hat die Schweiz erfasst. (Symbolbild) Keystone

Letzte Woche hat das BAG 459 laborbestätigte Grippefälle gemeldet. Das sind doppelt so viele, wie vor einem Jahr. Ähnlich hohe Grippe-Zahlen verzeichnete das BAG im Jahr 2022.

Die Grippesaison nimmt in der Schweiz Fahrt auf. In der vergangenen Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 459 laborbestätigte Grippefälle – fast doppelt so viele wie in der Vorwoche und mehr als doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.

Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verzeichnete das BAG 5,05 Grippefälle, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Vor einem Jahr lag diese Zahl in der gleichen Kalenderwoche bei 2,05.

Die Indikatoren für den Beginn der Grippewelle zeichnen laut BAG allerdings kein einheitliches Bild. Sie legen jedoch nahe, dass der Beginn der Grippewelle unmittelbar bevorsteht.

Am meisten Fälle im Tessin

Ähnlich hohe Grippe-Zahlen verzeichnete das BAG im Jahr 2022, als die Grippewelle vergleichsweise früh begann. So wurde 2022/23 der Höhepunkt der Grippewelle bereits Mitte Dezember verzeichnet, in den vergangenen beiden Jahren war dies jeweils erst Ende Januar der Fall.

Regional lagen die Werte pro 100'000 Einwohner vergangene Woche am höchsten im Tessin (20,90 und am niedrigsten waren sie in Zug (0,75).

