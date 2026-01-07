  1. Privatkunden
Auch RSV verbreitet sich Grippewelle laut BAG dieses Jahr besonders heftig – Höhepunkt steht noch an

SDA

7.1.2026 - 12:01

Die diesjährige Grippewelle gehört laut BAG zu den grösseren. (Symbolbild)
Die diesjährige Grippewelle gehört laut BAG zu den grösseren. (Symbolbild)
Keystone

Die Grippeaktivität in der Schweiz nimmt weiter zu. Laut dem Bundesamt für Gesundheit deutet vieles darauf hin, dass die aktuelle Grippewelle zu den stärkeren der letzten Jahre gehört. Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht.

Keystone-SDA

07.01.2026, 12:01

07.01.2026, 13:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die aktuelle Grippewelle zählt laut BAG zu den grösseren – der Höhepunkt steht noch bevor.
  • In der Schweiz zirkulieren vor allem die Subtypen A(H3N2) und A(H1N1), neu auch eine H3N2-Subklade.
  • Neben der Grippe steigen auch die RSV-Zahlen, während Covid-19 weiter rückläufig ist.
Mehr anzeigen

Die Grippeaktivität nimmt weiter zu. Die Fallzahlen und die Positivitätsraten deuten laut dem Bundesamt für Gesundheit darauf hin, dass die aktuelle Grippewelle zu den grösseren zählt.

Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch in einer neuen Situationsbeurteilung. Der Höhepunkt der Grippewelle wurde demnach noch nicht erreicht.

In der vergangenen Woche wurden den BAG-Zahlen zufolge mit 33,50 laborbestätigte Grippefälle je 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner zwar 4,6 Prozent weniger Fälle als in der Vorwoche gemeldet. Dies liege aber an Meldeverzögerungen aufgrund der Festtage, wie ein Sprecher des BAG der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage erklärte. Diese Zahl wird demnach noch steigen.

De ambulanten Konsultationen aufgrund von akuten respiratorischen Infektionen steigen nach dem Rückgang über die Festtage bereits wieder an.

Neue Subtypen nachgewiesen

Derzeit werden laut dem BAG in der Schweiz hauptsächlich Influenza-Viren der Subtypen «A(H3N2)» und «A(H1N1)pdm09» nachgewiesen. Zudem zirkuliert auch eine neue Subklade des Subtyps H3N2, wie laut dem BAG vorläufige Analysen von Proben zeigen. Gemäss dem Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gibt es momentan keine Hinweise auf einen erhöhten Schweregrad bei Infektion mit Viren dieser Subklade.

Regional gab es die höchste Anzahl bestätigter Fälle auf 100'000 Personen in den Kantonen Schaffhausen (66,54), Basel-Stadt (61,57), Jura (56,12); die tiefste in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden (8,82), Obwalden (12,61), Uri (15,68).

Auch RSV-Zahlen steigen

Auch das weit verbreitete Atemwegsvirus RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) verbreitet sich in der Schweiz weiter. Die RSV-Viruslast im Abwasser ist in vielen Regionen weiter angestiegen. Die aktuelle Entwicklung der RSV-Viruslast im Abwasser ist laut dem BAG vergleichbar mit jener der letzten Saison.

Die Covid-19-Welle hat hingegen bereits im Herbst letzten Jahres einen Höhepunkt erreicht, das Infektionsgeschehen nimmt seither langsam ab. Die aktuellen Fallzahlen liegen laut BAG im gleichen Bereich wie die Fallzahlen vor einem Jahr.

