Reutigen BE Bund warnt vor starker Rauchentwicklung – «schliessen sie die Fenster»

Samuel Walder

27.10.2025

Alertsiwss informiert über eine grosse Rauchentwicklung beim Thunersee.
Alertsiwss informiert über eine grosse Rauchentwicklung beim Thunersee.
Alertswiss

In Reutigen bei Thun ist es am Montagmorgen zu einer grossen Rauchentwicklung durch einen Brand gekommen. Die Behörden warnen die Bevölkerung via Alertswiss – und fordern zur Vorsicht auf.

Samuel Walder

27.10.2025, 07:08

27.10.2025, 07:18

Am Montagmorgen vermeldet die Nachrichtenseite «Alertswiss» eine grosse Rauchentwicklung beim Thunersee. Die Gemeinde Reutigen BE ist betroffen. 

Genaueres ist zur Ursache nicht bekannt. Der Bund ratet den Einwohner*innen: «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.» Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden. 

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz gegenüber blue News.

+++Update folgt+++

