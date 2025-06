Die Halle brannte komplett aus. Kapo AG

In der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebs in Gränichen AG brach in der Nacht ein Brand aus. Dieser zerstörte zwei Gebäude samt eingestellter Fahrzeuge.

Der Landwirtschaftsbetrieb befindet sich an der Refentalstrasse ausserhalb von Gränichen. Dieser umfasst neben dem Wohnhaus einen grossen Laufstall und daneben zwei aneinandergebaute Lagerhallen. Anwohner sahen am Donnerstag um 23.45 Uhr, dass es brannte und alarmierten die Feuerwehr.

Als die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot eintraf, brannten die beiden Hallen bereits lichterloh. Den Löschkräften gelang es, den Stall vor den Flammen zu schützen. Die Hallen hingegen waren nicht mehr zu retten und brannten nieder. Der Löscheinsatz dauerte bis in die Morgenstunden.

Frühzeitig geweckt, konnte die betroffene Familie ihre Kühe und Kälber vom Stall auf eine Weide treiben. So blieben Menschen und Tiere unversehrt.

Der Brand zerstörte die beiden Lagergebäude und auch mehrere darin eingestellte Traktoren, einen Mähdrescher sowie Maschinen. Auch wurden eingelagertes Stroh und Heu ein Raub der Flammen. Der Schaden ist enorm, kann jedoch noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.