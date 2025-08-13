In Winterthur Grüze ist am Mittwochmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Nach Angaben von Augenzeugen steht eine Autogarage neben den Winterthurer Stadtwerken in Vollbrand. Auf Bildern und Videos sind meterhohe Flammen und dichter, pechschwarzer Rauch zu sehen.
Mehrere Leserreporter berichten gegenüber «20 Minuten» von einem Grossaufgebot der Feuerwehr. Offizielle Angaben der Stadtpolizei Winterthur zum Brand liegen noch nicht vor.
Die SBB meldet, dass der Bahnverkehr auf der Strecke Winterthur – Rüti ZH zwischen den Haltestellen Winterthur Grüze und Winterthur Seen unterbrochen ist. Betroffen sind die Linien S11 und S26. Die Einschränkung dürfte gemäss SBB noch bis 14 Uhr andauern.
Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt.