Die Kräfte stehen in Winterthur im Grosseinsatz. sda

In Winterthur Grüze ist am Mittwochmittag eine Autogarage in Brand geraten. Das Gebäude steht in Vollbrand, dichter Rauch steigt über der Stadt auf. Der Bahnverkehr ist unterbrochen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Winterthur Grüze steht eine Autogarage in Vollbrand.

Dichter Rauch ist über weite Teile der Stadt sichtbar.

Der Bahnverkehr zwischen Grüze und Seen ist unterbrochen. Mehr anzeigen

In Winterthur Grüze ist am Mittwochmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Nach Angaben von Augenzeugen steht eine Autogarage neben den Winterthurer Stadtwerken in Vollbrand. Auf Bildern und Videos sind meterhohe Flammen und dichter, pechschwarzer Rauch zu sehen.

Mehrere Leserreporter berichten gegenüber «20 Minuten» von einem Grossaufgebot der Feuerwehr. Offizielle Angaben der Stadtpolizei Winterthur zum Brand liegen noch nicht vor.

Die SBB meldet, dass der Bahnverkehr auf der Strecke Winterthur – Rüti ZH zwischen den Haltestellen Winterthur Grüze und Winterthur Seen unterbrochen ist. Betroffen sind die Linien S11 und S26. Die Einschränkung dürfte gemäss SBB noch bis 14 Uhr andauern.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt.