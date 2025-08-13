  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gebäude steht in Flammen Grossbrand in Winterthur – Bahnverkehr unterbrochen

Sven Ziegler

13.8.2025

Die Kräfte stehen in Winterthur im Grosseinsatz. 
Die Kräfte stehen in Winterthur im Grosseinsatz. 
sda

In Winterthur Grüze ist am Mittwochmittag eine Autogarage in Brand geraten. Das Gebäude steht in Vollbrand, dichter Rauch steigt über der Stadt auf. Der Bahnverkehr ist unterbrochen.

Redaktion blue News

13.08.2025, 12:19

13.08.2025, 12:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Winterthur Grüze steht eine Autogarage in Vollbrand.
  • Dichter Rauch ist über weite Teile der Stadt sichtbar.
  • Der Bahnverkehr zwischen Grüze und Seen ist unterbrochen.
Mehr anzeigen

In Winterthur Grüze ist am Mittwochmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Nach Angaben von Augenzeugen steht eine Autogarage neben den Winterthurer Stadtwerken in Vollbrand. Auf Bildern und Videos sind meterhohe Flammen und dichter, pechschwarzer Rauch zu sehen.

Mehrere Leserreporter berichten gegenüber «20 Minuten» von einem Grossaufgebot der Feuerwehr.  Offizielle Angaben der Stadtpolizei Winterthur zum Brand liegen noch nicht vor.

Die SBB meldet, dass der Bahnverkehr auf der Strecke Winterthur – Rüti ZH zwischen den Haltestellen Winterthur Grüze und Winterthur Seen unterbrochen ist. Betroffen sind die Linien S11 und S26. Die Einschränkung dürfte gemäss SBB noch bis 14 Uhr andauern.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt.

Meistgelesen

Wer wird von der Post jetzt noch beliefert?
Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis
Schlagerstar darf seit 18 Jahren nicht mehr in die TV-Shows von Florian Silbereisen
Listerien in Weichkäse entdeckt – Produkt soll laut Bund keinesfalls konsumiert werden
Wofür Amerika jetzt draufzahlt