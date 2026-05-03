Zwei Mehrfamilienhäuser und ein Nebengebäude sind in Bärau, Gemeinde Langnau BE, in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten. Die Bewohnenden konnten die Gebäude selbständig verlassen, verletzt wurde niemand.
Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis am frühen Nachmittag weiter an, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagvormittag mitteilte. Die Durchfahrt Langnau-Trubschachen bleibe gesperrt, die entsprechende Bahnlinie ebenso. Eine Umleitung sei signalisiert.
Die Häuser wurden durch das Feuer stark beschädigt und sind derzeit unbewohnbar. Die betroffenen Personen konnten vorübergehend anderweitig untergebracht werden, hiess es in der Mitteilung weiter.
Die Meldung über den Brand an der Bäraugrundstrasse sei kurz nach 0.30 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Gebäude bereits in Vollbrand. Ausgerückt war ein Grossaufgebot mit Angehörigen der Feuerwehren Region Langnau, Eggiwil und Trub-Trubschachen. Sie brachten den Brand gemäss Communiqué unter Kontrolle.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens aufgenommen.
Keine Gefahr für die Bevölkerung
Alertswiss hatte in der Nacht vor einer starken Rauchentwicklung und unangenehmem Geruch gewarnt. Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Für die Bevölkerung bestand nach aktuellem Kenntnisstand keine Gefahr, hiess es in der Mitteilung weiter.
Den Grosseinsatz bestätigte die Kantonspolizei am frühen Sonntagmorgen gegenüber Keystone-SDA. Im Einsatz standen demnach Spezialisten der Kantonspolizei, mehrere Ambulanzen, ein Care-Team, Gemeindevertreter und das zuständige Regierungsstatthalteramt, wie eine Sprecherin der Polizei weiter sagte.
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