Staufalle Gotthard umfahren – Auf diesen klassischen Routen kommst du (fast immer) stressfrei in den Süden Alle Jahre wieder ist der Gotthard dicht. Und rund um Ostern ist auch auf der San Bernardino-Route ganz schön was los. Dabei gibt es Alternativen, die dich staufrei in den Süden bringen – meistens zumindest. 14.04.2025

Am Auffahrtswochenende kam es auch dieses Jahr zu langen Staus auf den Strassen, Wartezeiten bei den Autoverladestationen und vollen Zügen. Insbesondere am Gotthard-Tunnel bildeten sich Kolonnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesamt für Strassen und der TCS prognostizierten ab dem Mittwoch (28. Mai) Staus.

Die längsten Staus am Gotthard sind laut TCS am Auffahrts-Donnerstag zu erwarten.

Im Gegensatz zum letzten Jahr ist allerdings die Passstrasse über den Gotthard bereits offen, was eine Entlastung für den Strassentunnel ist.

An vordefinierten Tagen wird zudem die Sonderspur Cupra geöffnet, die eine direkte Zufahrt zum Gotthardpass ermöglicht.

Wer Richtung Italien fährt, muss ausserdem am Grenzübergang Chiasso-Brogeda mit Wartezeiten rechnen. Mehr anzeigen

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Montag, 2. Juni 2025, 0.05 Uhr Stau am Gotthard in Richtung Norden löst sich fast auf Der Stau am Gotthard-Südportal hat sich am Sonntag kurz vor Mitternacht praktisch aufgelöst. Zwischen Quinto und Airolo im Kanton Tessin staute sich der Verkehr noch auf einem Kilometer, wie der Website des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen war. Die Wartezeit für Reisende in Richtung Norden betrug bis zu zehn Minuten, wie es a kurz vor Mitternacht hiess. Tagsüber hatte der Stau zwischen Faido und dem Rastplatz Airolo TI gegen Norden eine Länge von bis zu zehn Kilometern erreicht. Nach Angaben des TCS auf der Plattform X mussten Autofahrer*innen kurz vor 15 Uhr mit einem Zeitverlust von einer Stunde und vierzig Minuten rechnen. Bereits am Sonntagvormittag staute sich der Verkehr demnach auf einer Länge von sechs Kilometern. Auch auf der Nordseite stockte der Verkehr am Auffahrts-Sonntag zwischen dem Gotthard-Tunnel und Göschenen UR in Richtung Norden, meldete der TCS zu entnehmen.

12.04 Uhr Am Mittag stauts immer noch Der Stau vor dem Gotthard besteht am Donnerstagmittag weiterhin. Der TCS schreibt von 10 Kilometer Stau und einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 40 Minuten.

Donnerstag, 29. Mai 2025, 7.40 Uhr Elf Kilometer Stau am Donnerstagmorgen Vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Donnerstagmorgen ein Stau von elf Kilometern Länge in Fahrtrichtung Süd gebildet. Der Zeitverlust betrug rund eine Stunde und 50 Minuten. Grund für den Stau zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR war Verkehrsüberlastung, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Als Alternativroute wurde die A13 via San Bernardino empfohlen.

20.02 Uhr Immer noch 5 Kilometer Stau vor dem Gotthard 5 Kilometer stehen die Autos vor dem Gotthard. 50 Minuten mehr Zeit müssen eingeplant werden. #A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen Überlastung, 5 km Stau, Zeitverlust von bis zu 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 28, 2025

15.28 Uhr 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard Jetzt sind es 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard. Die Wartezeit beträgt 1 Stunde und 40 Minuten. #A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen Überlastung, 10 km Stau, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 28, 2025

14.12 Uhr 9 Kilometer Stau vor dem Gotthard Mittlerweile ist der Stau vor dem Gotthard neun Kilometer lang. Reisende müssen mit einer Wartezeit von 1 Stunde und 30 Minuten rechnen.

12.30 Uhr 7 Kilometer Stau vor dem Gotthard Der Stau vor dem Gotthard wird immer länger, mittlerweile ist er bei sieben Kilometer. Reisende vor dem Gotthard müssen mit einer Wartezeit von 1 Stunde und 10 Minuten rechnen, bis sie durch das Nordportal fahren können.

11.48 Uhr 6 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Jetzt sind es schon 6 Kilometer Stau vor dem Gotthard. Reisende in den Süden müssen eine Stunde anstehen, bis sie durch das Nordportal fahren können.

Mittwoch, 28. Mai, 10.46 Uhr Das Warten hat begonnen Die Webcam vom TCS zeigt die Warteschlange. TCS Laut dem TCS und dem Onlineportal «Stau am Gotthard» sind bereits 4 Kilometer Stau vor dem Nordportal am Gotthard angesagt. Autofahrer*innen warten nun 40 Minuten bis sie durch die Rühre können. Mehr anzeigen

Das Bundesamt für Strassen (Astra) und der Touring Club Schweiz (TCS) rechnen über die anstehenden Feiertagswochenenden zu Auffahrt und Pfingsten mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Insbesondere die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino sind erwartungsgemäss staugefährdet.

Im Gegensatz zum letzten Jahr ist allerdings die Passstrasse über den Gotthard bereits offen, was eine Entlastung für den Strassentunnel ist. An vordefinierten Tagen wird zudem die Sonderspur Cupra geöffnet, die eine direkte Zufahrt zum Gotthardpass ermöglicht.

Am Freitag dürfte sich Lage beruhigen

Die längsten Staus am Gotthard sind laut TCS am Auffahrts-Donnerstag zu erwarten. Im vergangenen Jahr stauten sich die Autos dann am Nordportal auf einer Länge von 16 Kilometern.

Wer Richtung Italien fährt, muss ausserdem am Grenzübergang Chiasso-Brogeda mit Wartezeiten rechnen. Wer dem Stau ausweichen will, fährt laut dem TCS am besten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder am frühen Freitagmorgen gen Süden. Am Freitag dürfte sich die Verkehrslage beruhigen.

Wenn Reisende aus der Ostschweiz und dem Grossraum Zürich dem Gotthard-Stau ausweichen wollen, empfiehlt sich laut TCS die San Bernardino-Route über die A13. Diese Umfahrung lohne sich, wenn die Wartezeit am Gotthard mehr als eine Stunde betrage.

Tipps für Reisende aus Westschweiz

Reisende aus der Westschweiz Richtung Italien benutzen am besten den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard oder den Montblanc-Tunnel. Voraussichtlich wird es aber auch dort zu Staus kommen.

Auch beim BLS-Autoverlad zwischen Brig VS und Iselle in Italien ist gemäss Astra mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Infolge Sanierungsarbeiten am Simplontunnel verkehren die Züge auch während der Feiertage nur alle zwei statt alle eineinhalb Stunden. An den Verladestationen an der Furka VS, am Lötschberg VS und am Vereina GR seien ebenfalls Wartezeiten möglich.

Die Pässe Furka und Nufenen sollten ab den Auffahrtstagen wieder offen sein. Die Termine sind aber ohne Gewähr und können sich abhängig von der Witterung verschieben. Es empfiehlt sich daher, vor jeder Passfahrt den Strassenzustand abzuklären.

Wie an Ostern dürfte es auch an Auffahrt wiederum zu Staus vor dem Gotthardtunnel kommen. (Archivbild) Bild: Keystone

Extrazüge zur Entlastung

Auch auf den Schienen ist mit erhöhtem Reiseaufkommen zu rechnen. Über Pfingsten und Auffahrt verkehren deshalb 40 Extrazüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin, wie die SBB mitteilten. Zudem werden einzelne Züge mit zusätzlichen Wagen oder Einheiten verstärkt, darunter die EuroCity-Züge, die bis nach Italien fahren. Insgesamt würden 75'000 zusätzliche Sitzplätze angeboten.

Trotzdem kann es auf einzelnen Zügen zu hoher Auslastung kommen. Die SBB bitten deshalb darum, Reisen frühzeitig zu Planen und Sitzplätze zu reservieren. Für Velos gilt vom 21. März bis zum 31. Oktober auf sämtlichen Verbindungen durch den Gotthard-Basistunnel Reservierungspflicht.