Grosse Wut gegen Bundesrätin Baume-Schneider wegen Krankenkassen-Reform

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wird für einen Gesetzesentwurf kritisiert. (Archivbild) Bild: Keystone

Die Gesundheitskosten steigen weiter. Jetzt will der Bundesrat auch bei der Franchise nachziehen und sie auf 400 Franken erhöhen. Damit soll mehr Eigenverantwortung ins System kommen. Der Widerstand ist aber gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat will die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung von 300 auf 400 Franken erhöhen und künftig automatisch an die Gesundheitskosten anpassen.

Die Ankündigung sorgt für breite Empörung – viele Bürger sehen darin eine zusätzliche Belastung für Kranke und Geringverdienende.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) muss die Reform vertreten, obwohl ihre Partei sie scharf kritisiert und ein Referendum erwägt.

Der Vorstoss stammt ursprünglich von SVP-Ständerätin Esther Friedli. Bis Juni können Bevölkerung und Verbände Stellung dazu nehmen. Mehr anzeigen

Diese Woche zeigte der Bundesrat, dass er die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung von 300 auf 400 Franken anheben will. Die geplante Änderung des Krankenversicherungsgesetzes ging am Freitag in die Vernehmlassung.

Neu soll zudem ein Mechanismus eingeführt werden, der die Franchise künftig automatisch an die Entwicklung der Gesundheitskosten koppelt. Kinder bleiben weiterhin davon befreit.

Die Nachricht löste bei der Leserschaft von blue News umgehend heftige Reaktionen aus. Viele empfinden den Schritt als unfaire Zusatzbelastung – gerade für jene, die ohnehin schon mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen. Ein Nutzer schrieb, Kranke und schlecht bezahlte Angestellte würden «zusätzlich zur Kasse gebeten». Auch Misstrauen gegenüber der Politik machte sich breit: Ein Leser kündigte an, er werde künftig «wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen – aus Protest gegen das System».

Ein roter Faden zog sich durch viele Kommentare: scharfe Kritik an Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP), die die Vorlage am Freitag präsentierte. «Eine Linke wie aus dem Buche», kommentierte ein Leser. Ein anderer wetterte: «Baume-Schneider als Sozialistin weiss nichts Besseres, als den Leuten ans Portemonnaie zu gehen.»

Droht Referendum bei Krankenkassen-Reform?

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jedoch: Die Bundesrätin musste die Erhöhung vermutlich wider ihre eigenen Überzeugungen vertreten.

Als Sozialdemokratin dürfte sie der Idee skeptisch gegenüberstehen. Ihre Parteikolleginnen und -kollegen bezeichneten den Plan des Bundesrates jedenfalls als «inakzeptabel» und warnten vor einer «unglaublichen Erhöhung», die vor allem ältere Menschen, chronisch Kranke und Geringverdienende treffe.

«Das werden wir bekämpfen.» Barbara Gysi SP-Nationalrätin

Die St. Galler Nationalrätin Barbara Gysi (SP) drohte bereits: «Das werden wir bekämpfen.» Sie sagt gegenüber blue News, dass eine höhere Mindestfranchise ein «unsoziales Projekt» sei, das insbesondere ältere, chronisch kranke und arme Menschen treffe und auch das Familienbudget mehr belaste. Die NZZ mutmasste deshalb, dass linke Parteien und Gewerkschaften ein Referendum gegen die Reform vorbereiten dürften.

Kommt es soweit, müsste Baume-Schneider als Bundesrätin ausgerechnet gegen ihre eigene Partei argumentieren – so verlangt es das Kollegialitätsprinzip. Dieses schreibt vor, dass Bundesratsmitglieder nach aussen die Haltung des Gesamtbundesrates vertreten müssen, auch wenn sie intern anderer Meinung sind.

Franchise-Erhöhung: Idee kam von der SVP

Wo Baume-Schneider persönlich steht, lässt sich offiziell nicht bestätigen. Ihre Antworten auf Smartvote-Fragen sind wegen technischer Anpassungen an der Plattform derzeit nicht mehr abrufbar. Personen aus dem Umfeld von Baume-Schneider machten aber gegenüber blue News klar, dass der Gesetzesentwurf eine «bürgerliche Handschrift trägt».

Fakt ist: Der Bundesrat stimmte mehrheitlich für die Änderung. Der Ursprung der Idee liegt jedoch nicht bei ihm, sondern im Parlament. Der Vorstoss dazu stammt von der St. Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli. Ihre Motion mit dem Titel «Mindestfranchise den realen Gegebenheiten anpassen» wurde 2025 angenommen.

SVP-Ständerätin Esther Friedli zu Mindestfranchise Die Motion dazu stammt von der St. Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli. Ihr Vorstoss mit dem Titel «Mindestfranchise den realen Gegebenheiten anpassen» wurde 2025 angenommen. 14.03.2026

Friedli forderte, die Franchise an die steigenden Gesundheitskosten anzupassen und einen Automatismus einzuführen. Im Ständerat sagte sie: «Ich bin mir bewusst, dass gerade ältere oder chronisch kranke Menschen eine tiefere Franchise wählen. Sie sind auf eine gute Gesundheitsversorgung angewiesen. Jede Erhöhung der Franchise trifft diese Menschen. Doch mit den obligatorischen Krankenkassen haben wir eben eine hohe Solidarität der jüngeren mit älteren Versicherten und der gesunden mit kranken Versicherten.»

In der Parlamentsdebatte stellten sich vor allem Vertreterinnen und Vertreter von SVP, FDP und Mitte hinter die Reform. Die Grünliberalen waren gespalten. Widerstand kam von SP und Grünen – vereinzelt aber auch aus den Reihen von SVP und Mitte (siehe Abstimmungsprotokoll).

Mit der Ankündigung vom Freitag ist die Franchise noch nicht erhöht. Der Bundesrat hat lediglich einen Gesetzesentwurf präsentiert. Nun sind Parteien, Organisationen und Bürgerinnen und Bürger am Zug: Sie können bis am 22. Juni 2026 Stellung nehmen. Der Bund stellt dafür Formulare bereit – und wer sich einmischen will, kann den erläuternden Bericht und den Entwurf online einsehen.

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