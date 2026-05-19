Polizei-Grosseinsatz an Zürcher Bahnhofstrasse – Coop City evakuiert

Im Coop City St. Annahof in Zürich hat sich am Dienstag ein Grosseinsatz der Polizei ereignet. Imago

Mitten im Zürcher Stadtzentrum mussten Einsatzkräfte wegen eines technischen Zwischenfalls ausrücken. Nach dem Austritt von Kältemittel wurde die Coop-Filiale an der Bahnhofstrasse geräumt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen eines Kältemittel-Lecks im Coop City St. Annahof kam es an der Zürcher Bahnhofstrasse zu einem Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Das Warenhaus sowie angrenzende Geschäfte wurden vorsorglich evakuiert und grossräumig abgesperrt.

Der Einsatz führte zudem zu Verkehrsbehinderungen und einer Unterbrechung des Tramverkehrs im Stadtzentrum. Mehr anzeigen

Ein Zwischenfall an der Zürcher Bahnhofstrasse hat am Dienstagnachmittag einen grösseren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Im Coop City St. Annahof trat laut Schutz & Rettung Zürich Kältemittel aus. Das Gebäude wurde daraufhin vorsorglich evakuiert, damit Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende das Gebäude verlassen konnten, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Rund um die Filiale sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich grossräumig ab. Vor den Eingängen informierten Mitarbeitende von Coop sowie Polizeikräfte Passanten darüber, dass der Zugang zum Gebäude bis auf Weiteres nicht möglich sei. Angaben zur Dauer der Sperrung konnten sie zunächst nicht machen.

Von den Einschränkungen betroffen sind auch benachbarte Geschäfte wie Cos und Balenciaga, die vorübergehend geschlossen bleiben mussten. Spezialisten der Feuerwehr waren am Nachmittag damit beschäftigt, die Ursache des Lecks zu finden und den Austritt des Kältemittels zu stoppen.

Wegen des Einsatzes kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen im Zentrum der Stadt. Der Tramverkehr auf der Bahnhofstrasse wurde zwischenzeitlich eingestellt.