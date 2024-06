Die Tessiner Polizei ist an der Handelsschule vor Ort. (Symbolbild) KEYSTONE

An der Handelsschule in Bellinzona TI ist es am Montag zu einem Grosseinsatz gekommen. Ein minderjähriger Schüler wurde angehalten.

zis Sven Ziegler

An der Handelsschule in Bellinzona TI läuft derzeit ein Grosseinsatz.

Ein minderjähriger Schüler wurde angehalten.

An der Handelsschule des Kantons Tessin (SCC) läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz. Gemäss Informationen von «Tio» sind zahlreiche Patrouillen der Kantonspolizei in die Nähe des Instituts geeilt. Auch Spezialeinheiten sollen sich vor Ort befinden.

Laut einer Person vor Ort haben sich Lehrer und Schüler in der nahe gelegenen Turnhalle versammelt. Polizeibeamte durchsuchen das Gelände des Instituts auf der Suche nach einer vermutlich bewaffneten Person.

Gemäss «Tio» soll ein Mann eine Waffe auf einen Lehrer gerichtet haben. Um kurz nach 13 Uhr wird bekannt, dass es sich dabei um einen minderjährigen Schüler handelt. Dieser wurde laut der Polizei angehalten. Verletzte habe es keine gegeben.

Die Schule bleibt derzeit geschlossen.