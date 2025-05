Die Polizei steht im Einsatz sda

In Winterthur läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz. Das Polizeigebäude an der Obermühlestrasse ist gesperrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Winterthur wurde ein verdächtiger Gegenstand unter einem Auto gefunden.

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um die Obermühlestrasse grossräumig ab.

Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sind für Abklärungen vor Ort. Mehr anzeigen

Ein möglicher Sicherheitsvorfall hat am Montag in Winterthur einen Grosseinsatz der Stadtpolizei ausgelöst: Eine Frau meldete einen verdächtigen Gegenstand unter einem parkierten Auto an der Obermühlestrasse. Die Polizei reagierte sofort – und sperrte das betroffene Gebiet grossräumig ab.

Auch das nahegelegene Polizeigebäude sowie das Hauptgebäude von Schutz & Intervention Winterthur an der Zeughausstrasse 60 wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Der Zugang zu den Gebäuden ist derzeit nicht möglich. Zudem wurde eine nahe gelegene Schule evakuiert, wie die Stadtpolizei sagt.

Zur genaueren Untersuchung des Gegenstands wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten. Auch ein Sprengstoffroboter ist im Einsatz. Die Ermittlungen und Sicherheitsabklärungen laufen – derzeit ist noch unklar, ob es sich um einen gefährlichen Gegenstand handelt oder nicht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich, das Gebiet grossräumig zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Weitere Informationen sollen folgen, sobald die Lage geklärt ist.