Grosseinsatz der Polizei Bern in der Altstadt

In der Berner Altstadt soll sich ein bewaffneter Mann in einem Gebäude aufhalten. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Bild: Leserreporter

Grosseinsatz der Polizei in der Altstadt von Bern. Ein bewaffneter Mann soll sich in einem Gebäude am Kornhausplatz befinden. Die Umgebung wurde gesperrt.

Im Berner Stadtzentrum ist am frühen Donnerstagabend ein Polizeieinsatz angelaufen. Laut der Berner Kantonspolizei soll sich ein bewaffneter Mann in einem Gebäude aufhalten.

Aus Sicherheitsgründen sei der Kornhausplatz gegen 18 Uhr grossräumig gesperrt worden, teilte die Polizei im Kurznachrichtendienst X mit. Sie stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Wir stehen aktuell beim Kornhausplatz in #Bern im Einsatz aufgrund einer Meldung zu einem bewaffneten Mann in einem Gebäude. Aus Sicherheitsgründen ist der Kornhausplatz grossräumig gesperrt. Weitere Informationen folgen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) March 13, 2025

Der Privatverkehr war beeinträchtigt. Auch Fussgänger und Velofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen. Die Polizei versuchte, den öffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten, was wegen der vielen Schaulustigen kein einfaches Unterfangen war. Nähere Angaben zum Hintergrund des Einsatzes waren zunächst nicht erhältlich.

Der Artikel wird weiter aktualisiert