Die Strasse auf der Höhe Bernerstrasse/Rütiweg wurde abgesperrt. Google Street View

In Ostermundigen kam es am Donnerstag zu einem Grosseinsatz der Polizei. Details waren zunächst unbekannt. Laut Medienberichten gab es einen Messerangriff.

Redaktion blue News Petar Marjanović

In Ostermundigen BE ist es am Donnerstagnachmittag zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen. Wie die Gratiszeitung «20 Minuten» unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, soll eine Person bei einem Messerangriff schwer verletzt worden sein.

Laut Mitteilung der Kantonspolizei Bern ging gegen 14.45 Uhr eine Meldung wegen mutmasslicher Körperverletzung ein. Die Einsatzkräfte brachten eine verletzte Person ins Spital. Angaben zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Ein Tatverdächtiger wurde vorübergehend festgenommen.

Das Gebiet rund um den Tatort, insbesondere die Kreuzung Bernerstrasse/Rütiweg, wurde abgesperrt. Augenzeugenberichte gegenüber «20 Minuten» und «Nau» deuten auf eine Gewalttat in einem sozialen Brennpunkt hin. Eine offizielle Bestätigung dafür lag zunächst nicht vor.