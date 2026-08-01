Sirenen haben am 1. August frühmorgens Quartiere im Osten Berns geweckt. In Ittigen BE brannte eine Wohnung in einem der oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses.

Der Brand brach in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses aus. Die betroffene Wohnung weist nach dem Feuer deutliche Russspuren auf.

Feuer in Ittigen BE Grosseinsatz im Osten von Bern – Wohnung stand am Morgen in Flammen

Darum geht’s Am Morgen des 1. August brach in einem Mehrfamilienhaus in Ittigen BE ein Wohnungsbrand aus, der kurz vor 7 Uhr gemeldet wurde.

Feuerwehr, Kantonspolizei und Sanität rückten mit einem Grossaufgebot aus, sperrten die Zufahrt zum Quartier und setzten unter anderem eine Drehleiter ein.

Ob Personen verletzt oder getötet wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eine Medienmitteilung wurde für den weiteren Tagesverlauf angekündigt. Zusammenfassung erstellt mit

Quartiere im Osten der Bundesstadt Bern sind am Morgen des Bundesfeiertags von Sirenen geweckt worden. Grund war ein grösserer Wohnungsbrand in Ittigen BE, einem Vorort von Bern. Betroffen war eine Wohnung in einem der oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses nahe der Papiermühlenstrasse, wie ein Augenschein vor Ort ergab.

Vor Ort standen zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Mehrere Fahrzeuge der Kantonspolizei Bern, umliegender Feuerwehren und der Sanität waren im Quartier zu sehen. Die Feuerwehr setzte unter anderem eine Drehleiter ein. Im Quartier war zudem deutlicher Rauchgeruch wahrnehmbar. Die Zufahrtsstrasse zum Quartier war abgesperrt, während in den umliegenden Seitenstrassen weitere Rettungsfahrzeuge bereitstanden.

Feuerwehr, Kantonspolizei und Sanität standen am Samstagmorgen nach einem Wohnungsbrand in Ittigen BE mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Zufahrt zum Quartier war zeitweise abgesperrt. blue News

Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern gegenüber blue News sagte, ging die Meldung über den Brand kurz vor 7 Uhr ein. Feuerwehr und Polizei hätten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen können.

Angaben zu möglichen Verletzten oder Todesopfern konnte die Kantonspolizei kurz nach 9 Uhr noch nicht machen. Sie kündigte an, im Verlauf des Tages eine Medienmitteilung mit weiteren Informationen zu veröffentlichen.