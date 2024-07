Die Kantonspolizei Zürich war vor Ort. (Symbolbild) sda

Am frühen Donnerstagnachmittag fand in Altstetten ein Polizeieinsatz statt. Dabei wurden mehrere Personen verhaftet.

Am frühen Donnerstagnachmittag fand in Altstetten ein Polizeieinsatz statt. Mehrere Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich und bewaffnete Polizisten seien in der Rautistrasse zu sehen, berichtet «Züri Today»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Einsatz auf Anfrage. Mehrere Personen seien verhaftet worden, erklärte Mediensprecher Florian Frei. Zur Unterstützung wurde die Stadtpolizei Zürich hinzugezogen. Es habe keine Gefahr bestanden.

Die Gründe für die Verhaftungen konnte die Polizei nicht mitteilen. Laut Frei sei keine Gewalt im Spiel gewesen.