Verdächtiger Gegenstand löst Polizei-Grosseinsatz aus

In Wängi TG wurde am Sonntagabend ein verdächtiges Paket gefunden. Die Polizei rückte aus, sperrte das Gebiet ab und evakuierte Anwohner. Nach Stunden der Untersuchung gaben die Behörden Entwarnung.

Um 19.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einem Selbstbedienungsladen in Rosental ein verdächtig aussehendes Paket platziert worden sei. Bei den Abklärungen vor Ort konnten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau einen Mann kontrollieren, in dessen Rucksack weitere verdächtige Gegenstände zum Vorschein kamen.

Der 31-jährige Pole wurde festgenommen und inhaftiert. Das Gebiet um den Selbstbedienungsladen wurde grossräumig abgesperrt, die Feuerwehr Wängi leitete den Verkehr um. Mehrere Anwohner wurden evakuiert.

Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich untersuchten die Gegenstände und konnten nach Mitternacht Entwarnung geben; es wurden weder Sprengstoff noch andere gefährliche Mittel gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat gegen den Tatverdächtigen eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Hintergründe und das mögliche Motiv werden von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.