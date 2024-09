Der Felssturz an der Eiger-Nordwand wirbelte mächtig Staub auf. X / Meteoschweiz

An der Eigernordwand ist am Samstag ein grosses Stück Fels abgebrochen. Der Staub ist weitherum zu sehen.

An der Eigernordwand ist am Samstagvormittag ein grosses Stück Fels abgebrochen, wodurch eine massive Staubwolke ausgelöst wurde, wie der Tagesanzeiger berichtet. Solche Felsabbrüche seien keine Seltenheit, erklärt Kathrin Naegeli, Mediensprecherin der Jungfraubahnen. «Zuletzt war dies Anfang August der Fall», so Naegeli.

Die Ursache für die Felsstürze liegt im schmelzenden Permafrost. Die Jungfraubahnen prüfen nun, ob Wanderwege gesperrt werden müssen. Naegeli betont jedoch, dass der Eiger Trail aktuell nicht gefährdet ist und weiterhin genutzt werden kann.

Ein Bild, das in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigt das Ausmass des Naturereignisses. Die riesige Staubwolke, die durch den Felssturz ausgelöst wurde, verdeutlicht die Kraft des Abbruchs.

Wie Meteo Schweiz auf der Plattform X mitteilte, breitete sich der Staub aufgrund einer Temperaturinversion in der Umgebung aus.

Wie Meteo Schweiz auf der Plattform X mitteilte, breitete sich der Staub aufgrund einer Temperaturinversion in der Umgebung aus. An der Kleinen Scheidegg wurde der Staub von einem Messgerät registriert.