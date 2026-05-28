Mann soll in Winterthur mehrere Personen angegriffen und «Allahu Akbar» gerufen haben

Am Bahnhof Winterthur läuft aktuell ein grösserer Polizeieinsatz. Webcam

Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Der Täter ist flüchtig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Bahnhof Winterthur ist es am Donnerstagmorgen zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen.

Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde einem Mann in den Oberschenkel gestochen.

Der Täter flüchtete daraufhin. Mehr anzeigen

Hast du den Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen am Bahnhof Winterthur beobachtet? Hast du gesehen, was passiert ist, oder Fotos/Videos vom Einsatz gemacht? Melde dich bei uns per Mail oder WhatsApp .

Am Donnerstagmorgen ist es am Bahnhof Winterthur zu einem Messerangriff mit drei Verletzten gekommen. Ein 31-jähriger Schweizer soll kurz vor 8.30 Uhr auf Gleis 3 mit einer Stichwaffe auf wartende Reisende eingestochen haben. Die Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen noch am Bahnhof fest, wie die Polizei berichtet.

Eine der verletzten Personen schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr, zwei weitere wurden mittelschwer verletzt. Alle drei kamen ins Spital. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert und den Verletzten erste Hilfe geleistet. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aus, Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigte den Einsatz auf Anfrage von blue News. Die Verletztenzahlen und die Festnahme bestätigten die Behörden gegenüber «Blick».

Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kantonspolizei Zürich übernommen, die im Kanton für grössere Fälle ausserhalb des städtischen Zuständigkeitsbereichs verantwortlich ist. Zu Motiv, Hintergrund und genauem Tatablauf äusserten sich die Behörden zunächst nicht.

Mann am Bahnhof Winterthur mit Stichwaffe verletzt – Täter flüchtig Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Der Täter ist flüchtig. 28.05.2026

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben. Eine vorbeikommende Lehrerin habe sich schützend vor ihre Schulklasse gestellt.

Diese Darstellung liess sich von behördlicher Seite bislang nicht überprüfen. Gesicherte Erkenntnisse zu Motiv und Hintergrund des Tatverdächtigen lagen zunächst nicht vor. In den sozialen Medien kursierten unbestätigte Spekulationen.