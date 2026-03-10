Grosser Polizeieinsatz an der Bellerivestrasse in Zürich beendet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drohung als Auslöser Grosser Polizeieinsatz an der Bellerivestrasse in Zürich beendet

Samuel Walder

10.3.2026

An der Bellerivestrasse in Zürich läuft ein Grosseinsatz der Polizei.
An der Bellerivestrasse in Zürich läuft ein Grosseinsatz der Polizei.
BRK News

An der Bellerivestrasse in Zürich ist es am Dienstag zu einem Grosseinsatz der Stadtpolizei gekommen. Grund war eine Drohung gegen ein Gebäude an der Strasse. Mehrere Strassen wurden gesperrt, auch zusätzliche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Samuel Walder

10.03.2026, 14:02

10.03.2026, 14:29

An der Bellerivestrasse in Zürich lief am Dienstagnachmittag ein Grosseinsatz der Stadtpolizei, wie «Nau» berichtet. Grund dafür war eine Drohung gegen ein Gebäude an der Strasse, wie ein Polizeisprecher gegenüber «Nau» erklärte.

Um welches Gebäude es sich handelt, wurde von der Stadtpolizei bislang nicht bekanntgeben. Vor Ort stand ein Grossaufgebot an Polizeikräften im Einsatz, teilweise auch schwer bewaffnet.

Auch die angrenzende Klausstrasse wurde wegen des Einsatzes gesperrt. Zudem trafen zusätzliche Einsatzkräfte aus dem Kanton Aargau in Zürich ein. Laut BRK ist der Einsatz an der Bellerivestrasse bereits beendet worden.

Meistgelesen

Hegseth: «Heute wird unser heftigster Tag von Angriffen» +++ Iran droht mit Attentat auf Trump
Verschuldeter Aargauer wendet sich an Finanzsanierer – dann wird alles noch schlimmer
Morettis löschten Facebook-Konten kurz nach Brand – jetzt reagiert Walliser Justiz
Grosser Polizeieinsatz an der Bellerivestrasse in Zürich beendet
«Vogt passt nicht in die Bundesliga und St. Gallen hat's verschlafen»