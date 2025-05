In Zürich Stadelhofen waren am Donnerstag zur Feierabendzeit die Trams lahmgelegt, ebenso die Ampeln und die Beleuchtung der Geschäfte. Grund war ein Stromausfall. blue News

Ein Stromausfall am Bellevue und Bahnhof Stadelhofen in Zürich sorgte für Chaos im Feierabendverkehr. Ampeln, Geschäfte, Trams und Forchbahn waren betroffen. Inzwischen ist das Problem behoben.

Am Stadelhofen waren Strassenbeleuchtung, Ampeln und Geschäfte ohne Strom. Trams und die Forchbahn standen still.

Um 20.10 Uhr teilte das EWZ mit, dass das Problem behoben sei. Die Ursache für den Stromausfall war ein Kurzschluss in einer Trafostation. Mehr anzeigen

Chaos im Feierabendverkehr am Stadelhofen am Donnerstagabend. Strassenbeleuchtung und Ampeln funktionierten nicht, die Trams fuhren nicht. Viele Pendler und Pendlerinnen warteten an den Haltestellen. Was war da los?

Grund war ein Problem in einer Trafostation am Limmatquai. Um 19.20 Uhr teilte das EWZ mit, dass das Problem gefunden sei und behoben werde. Man rechne damit, dass der Stromausfall noch ungefähr eine weitere Stunde andauern werde. Kurz nach 20.10 Uhr dann die Info: Der Strom ist zurück. Die Ursache für den Ausfall war laut EWA ein Kurzschluss in einer Trafostation.