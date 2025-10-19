  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SVP nur Zweiter Grüne behalten voraussichtlich Sitz in Genfer Regierung

SDA

19.10.2025 - 12:50

Nicolas Walder nach dem ersten Wahlgang in Begleitung von Unterstützerinnen und Unterstützern der Grünen und der SP. 
Nicolas Walder nach dem ersten Wahlgang in Begleitung von Unterstützerinnen und Unterstützern der Grünen und der SP. 
Archivbild: Keystone

Der Grüne Nicolas Walder dürfte bei der Ersatzwahl für Antonio Hodgers (Grüne) in der Genfer Kantonsregierung das Rennen machen. Er lag im zweiten Wahlgang nach Auszählung der brieflichen Stimmen 4558 Stimmen vor dem Kandidaten der SVP.

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:50

19.10.2025, 13:07

Der 59-jährige Nationalrat Walder erhielt gemäss provisorischem Ergebnis der Genfer Staatskanzlei 42'749 Stimmen. Der Kandidat der SVP, der 44-jährige Genfer Grossrat und Winzer Lionel Dugerdil, machte nach vorläufigem Resultat 38'191 Stimmen.

Philippe Oberson von der Linksaussenpartei «Le Peuple d'Abord» kam auf 5278 Stimmen.

Der 49-jährige Staatsrat Hodgers hatte im Mai überraschend bekannt gegeben, dass er im Herbst während der laufenden Legislatur (2023-2028) nach zwölf Jahren im Amt zurücktreten werde.

Die brieflichen Stimmabgaben entsprechen im Kanton Genf rund 95 Prozent aller abgegebener Stimmen.

Meistgelesen

Scharfe Kritik an Andrea Bergs Auftritt bei Silbereisen-Show
Prinz Andrew sagt Geburtstag seiner Ex ab – muss er Platz räumen?
Zehnjähriger klaut – weil ein Gleichaltriger ihn mit Schlägen bedroht hat?
Was Putin beim Telefonat mit Trump gefordert hat +++ Bilanz der nächtlichen Luftangriffe
Das gefährlichste Land der Welt ist heute ein Ferienparadies

Videos aus dem Ressort

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.

14.10.2025

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Vor 25 Jahren riss ein Erdrutsch in Gondo 13 Menschen aus dem Leben und zerstörte ein ganzes Dorf. So berichtete die SRF-«Rundschau» am 18. Oktober 2000.

14.10.2025

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Ein kilometerlanger Ölfilm im Kanal, Dieselgeruch in der Luft – am Freitag wurden die Folgen des Unfalls auf dem Militärflugplatz Meiringen deutlich sichtbar. Jetzt ermitteln Justiz und Behörden.

11.10.2025

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kantonale Wahlen JU. Die drei Bisherigen sind bei Regierungsratswahlen im Jura auf Kurs

Kantonale Wahlen JUDie drei Bisherigen sind bei Regierungsratswahlen im Jura auf Kurs

Safenwiler Ladenbesitzer schockiert. Zehnjähriger klaut – weil ein Gleichaltriger ihn mit Schlägen bedroht hat?

Safenwiler Ladenbesitzer schockiertZehnjähriger klaut – weil ein Gleichaltriger ihn mit Schlägen bedroht hat?

Kanton Basel-Landschaft. 84-Jähriger stürzt mit Töffli in den Rhein und stirbt

Kanton Basel-Landschaft84-Jähriger stürzt mit Töffli in den Rhein und stirbt