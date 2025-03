Grüne Gemeinderätin bei grosser Drogen-Razzia verhaftet

Die Razzia fand im Genfer Vorort Grand-Saconnex statt. Wikimedia Commons

Bei einer grossangelegten Razzia in Genf wurden neun Personen verhaftet – darunter auch eine grüne Gemeinderätin und ihre Familie. Ihr Sohn steht laut Medienberichten im Zentrum eines mutmasslichen Drogenrings.

In Genf hat die Polizei vergangene Woche ein mutmasslich organisiertes Drogenhandelsnetzwerk ausgehoben – und dabei eine bekannte Lokalpolitikerin der Grünen sowie deren Ehemann festgenommen. Laut der «Tribune de Genève» steht ihr Sohn im Verdacht, an der Spitze des Drogenrings zu stehen.

Die Polizeiaktion am Mittwoch verlief spektakulär. Augenzeugen berichten, wie rund 20 Einsatzkräfte eine Wohnung stürmten, Türen und sogar das Balkonfenster aufsprengten. Insgesamt wurden bei der Razzia neun Personen festgenommen.

Die Ermittlungen führten die Behörden an mehrere Standorte, an denen sie verschiedene Drogen sicherstellten, darunter Kokain, Ketamin, Cannabis, Ecstasy und das Beruhigungsmittel Xanax. In der Wohnung der betroffenen Familie entdeckten die Ermittler mehr als ein Kilo Kokain, mehrere Pässe sowie grössere Mengen Bargeld.

Ermittlungen dauern an

Der Sohn der Politikerin soll laut Berichten zuletzt aus Dubai zurückgekehrt sein, einem Ort, den die Familie offenbar regelmässig bereiste. Zudem ist sie laut Handelsregister in mehreren Unternehmen aktiv – darunter eine Firma für Forschung und Entwicklung sowie chemische Produkte, Transport und Tourismus.

Ein weiteres Unternehmen, das auf den Sohn läuft, bietet «Beratungsleistungen» an.

Die Ermittlungen der Genfer Polizei dauern an. Ob und in welchem Umfang die festgenommene Gemeinderätin und ihr Ehemann in das mutmassliche Drogenkartell involviert waren, ist noch unklar.