Bundesrat Martin Pfister war vor seiner Wahl Regierungsrat des Kantons Zug. sda

Die Zuger Mitte-Partei hat gute Chancen, ihren Sitz in der Kantonsregierung zu verteidigen. Bei der Ersatzwahl für den zurückgetretenen Regierungsrat und heutigen Bundesrat Martin Pfister erreichte ihr Kandidat Andreas Hausheer den ersten Platz.

Im Kanton Zug haben die Stimmberechtigten am Sonntag über die Nachfolge von Regierungsrat Martin Pfister (Die Mitte) entschieden. Pfister war im Frühling in den Bundesrat gewählt worden. Bei der Ersatzwahl vom 15. Juni hat keiner der sechs Kandidierenden das absolute Mehr erreicht. Der Entscheid fällt im zweiten Wahlgang am 10. August.

Mit 10'202 Stimmen lag Andreas Hausheer von der Mitte deutlich vorne. Der Gemeindepräsident von Steinhausen politisierte während 17 Jahren im Kantonsrat und gilt als breit abgestützter Kandidat.

Auf dem zweiten Platz folgt Andreas Lustenberger von der Alternativen–Linken (ALG) mit 8562 Stimmen. Er ist Kantonsrat und wohnt in Baar. Das absolute Mehr lag bei 14'671 Stimmen.

Hausheer mobilisierte besser als Lustenberger

Hausheer erzielte sein bestes Resultat in Steinhausen und konnte in seiner Wohngemeinde besonders gut mobiliseren. Dort wählten ihn 1116 Personen – deutlich mehr als Lustenberger, der auf 669 Stimmen kam. Auch die Stimmbeteiligung lag mit 42,90 Prozent über dem kantonalen Durchschnitt.

Zum Vergleich: In Baar erreichte Lustenberger 1992 Stimmen und damit sein bestes Ergebnis. Hausheer holte dort 1863 Stimmen – ein knapper Rückstand. Die Beteiligung in Baar lag bei 39,24 Prozent.

Die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang ist offen. Hausheer kann auf die Unterstützung des bürgerlichen Lagers zählen. FDP und Mitte kamen gemeinsam auf über 16'000 Stimmen. ALG und GLP erreichten zusammen rund 11'000 Stimmen. Sollte ein grosser Teil der FDP-Wählenden im August für Hausheer stimmen, verbessert das seine Chancen deutlich.