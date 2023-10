Grüne wollen in den Bundesrat

Die Grünen wollen einen der zwei Bundesratssitze, die aktuell die FDP hält. Keystone SDA / Youtube

Die Grünen wollen trotz Verlusten bei den Wahlen in die Landesregierung. Die geschrumpfte Fraktion hat am Samstag entschieden, bei den Bundesratswahlen am 13. Dezember anzutreten.

Wen die Grünen zur Wahl vorschlgen werden, ist noch nicht klar. Interessierte sollen sich bis am 3. November melden. Mehr anzeigen

«Wir Grünen treten zur Bundesratswahl an. Das Klima braucht einen Sitz im Bundesrat.» So eröffnete Grünen-Präsident Balthasar Glättli sein Statement.

Die Freisinnigen hätten das schlechteste Wahlresultat der Geschichte erzielt, die Grünen hingegen das zweitbeste ihrer Geschichte realisiert. Deshalb hätten die Grünen, so Glättli, Anrecht auf einen der zwei Sitze der FDP.

Eine Kandidatin oder einen Kandidaten präsentierte die Grüne Partei noch nicht. Bis am 3. November hätten die Interessierten Zeit, sich zu melden.

