Nach dem Scheitern eines internationalen Plastikabkommens fordern die Grünen ein staatliches Verbot der 5-Rappen-Plastiksäckli in Coop und Migros. Der Bundesrat winkt jedoch ab.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Das Nein zu einem weltweiten Plastikabkommen in Genf hat in der Schweiz eine neue Debatte entfacht. Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter fordert, dass die bekannten 5-Rappen-Plastiksäckli in Coop, Migros & Co. gesetzlich verboten werden. «Wenn internationale Lösungen scheitern, muss die Schweiz umso entschlossener handeln», sagte Schlatter gegenüber 20 Minuten.

Jedes vermiedene Säckchen trage zum Schutz von Böden und Gewässern bei und verhindere Mikroplastik, das mittlerweile sogar im menschlichen Körper nachgewiesen werde.

Der Bundesrat teilt diese Einschätzung nicht. In seiner Stellungnahme zu einer Motion erklärte er, ein Verbot sei unnötig. Seit der Einführung der Gebühr sei der Verbrauch von Einweg-Plastiksäckchen um 88 Prozent gesunken, jener von Tragetaschen um 65 Prozent. Damit sei bereits ein bedeutender Erfolg erzielt.

Unterschiedliche Auffassungen der Detailhändler

Während Schlatter verbindliche Regeln fordert, kommt aus dem bürgerlichen Lager Kritik. SVP-Nationalrat Christian Imark, Präsident der Umweltkommission, sieht gegenüber «20 Minuten» keinen Handlungsbedarf: «Das ist einmal mehr ein ideologisch motivierter Verbots-Vorstoss der Grünen», sagt er. In seiner Familie würden die Säckli weiterverwendet und korrekt entsorgt. «Die Bevölkerung beim Einkaufssack zu bevormunden, ist unnötig.»

Unterschiedlich gehen auch die Detailhändler mit dem Thema um. Coop und Migros halten an den 5-Rappen-Säckchen fest, während Aldi, Lidl oder Ikea gänzlich darauf verzichten. Laut dem Bundesamt für Umwelt verfügt die Schweiz im internationalen Vergleich über eine funktionierende Abfallwirtschaft – Kunststoffabfälle würden entweder recycelt oder verbrannt.