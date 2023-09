Kein Thema für die Radiosender? Stau vor dem Nordportal des Gotthardtunnels. (Archivbild) Bild: Keystone/Urs Flüeler

Die Staumeldungen am Radio seien in Zeiten von Navi-Geräten und Apps überflüssig, findet der Grünen-Nationalrat Michael Töngi. Damit würde nur der Autobahnausbau propagiert. Er will die Durchsagen darum abschaffen.

Wenn manche SVP-Vertreter*innen SRF-«Meteo» sehen, erkennen sie darin Klimaschutz-Propaganda – das Thema drehte vor Kurzem seine Runden in den Medien.

Nun folgt quasi die Fortsetzung aus der anderen Ecke des politischen Spektrums: Wenn der Grünen-Nationalrat Michael Töngi Radio hört, erkennt er darin «Stau-Propaganda».

Die regelmässigen Verkehrsmeldungen auf den SRG-Radiosendern seien nicht mehr zeitgemäss und müssten abgeschafft werden, fordert Töngi in einem von ihm eingereichten Vorstoss. Die SRG begründet diese Verkehrsmeldungen mit dem Service-public-Gedanken, doch in Zeiten von Navi-Geräten und Apps seien die Verkehrsmeldungen schlicht überflüssig.

Mitunterzeichnet haben den Vorstoss auch andere Grünen-Nationalrät*innen wie Parteichef Balthasar Glättli sowie Fraktionschefin Aline Trede.

SRF: Hörerschaft habe grosses Bedürfnis an Stau-Meldungen

Bei SRF hält man dagegen: «Stau- und Gefahrenmeldungen sowie Informationen zu Falschfahrern gehören zum Grundversorgungsauftrag eines Service-public-Unternehmens», hält die SRF-Medienstelle gegenüber dem «Blick» fest. Das Bedürfnis danach sei nach wie vor «sehr hoch».

Töngi sieht das anders. Die regelmässigen Staumeldungen würden den Eindruck erwecken, dass ein Ausbau der Autobahnen dringend nötig sei – was die Grünen naturgemäss anders sehen.

In seinem Vorstoss verweist er auf das Beispiel des Senders Deutschlandfunk, der die Staumeldungen per Februar 2020 aufgrund veränderter Nutzungsgewohnheiten abgeschafft hat. Und auch der Sender SRF Virus, der sich an ein jüngeres Publikum richtet, verzichtet auf Staumeldungen.