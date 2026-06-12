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Attacke in Wetzikon ZH Polizei verhaftet sieben Jugendliche nach Prügel-Video

Sven Ziegler

12.6.2026

Die Polizei hat sieben Jugendliche verhaftet. 
Die Polizei hat sieben Jugendliche verhaftet. 
sda

Nach dem Gewaltvideo aus dem Zürcher Oberland hat die Polizei weitere mutmassliche Beteiligte festgenommen. Insgesamt sieben Jugendliche wurden im Zusammenhang mit dem Angriff von Grüt verhaftet.

Redaktion blue News

12.06.2026, 15:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonspolizei Zürich hat nach dem Angriff von Grüt sieben weitere Jugendliche festgenommen.
  • Die Verdächtigen sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, Eritrea und Portugal.
  • Die Jugendanwaltschaft prüft nun Haftmassnahmen und mögliche Einweisungen in geschlossene Institutionen.
Mehr anzeigen

Die Ermittlungen nach dem brutalen Angriff auf einen Jugendlichen im Zürcher Oberland haben eine neue Wendung genommen.

Wie die Kantonspolizei Zürich und die Oberjugendanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurden sieben weitere Jugendliche festgenommen. Die Verhaftungen erfolgten nach den Befragungen der bereits zuvor festgenommenen Tatverdächtigen und aufgrund neuer Erkenntnisse.

Sechs Jugendliche wurden am Donnerstag gefasst. Ein siebter stellte sich am Freitagmorgen bei der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen führten die Behörden mehrere Hausdurchsuchungen durch. Dabei stellte die Polizei Deliktsgut sicher. Um welche Gegenstände es sich handelt, teilten die Behörden nicht mit. Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, Eritrea und Portugal.

Jugendanwaltschaft prüft weitere Schritte

Nach den polizeilichen Einvernahmen werden die Jugendlichen der Jugendanwaltschaft übergeben. Diese prüft nun mögliche Haftgründe sowie weitere Massnahmen. Laut Mitteilung wird auch untersucht, welche Schritte notwendig sind, damit die Jugendlichen künftig keine Straftaten mehr begehen.

Für einzelne Verdächtige könnte dies bedeuten, dass sie vorläufig in der Obhut der Jugendanwaltschaft bleiben oder in eine geschlossene Institution eingewiesen werden.

Video sorgte für Entsetzen

Der Fall hatte in den vergangenen Tagen grosse Aufmerksamkeit ausgelöst. Bekannt wurde er durch ein Video, das in sozialen Medien kursierte. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Jugendliche auf einen am Boden liegenden Jugendlichen einschlagen und eintreten.

Medienberichten zufolge wurden dabei auch eine Machete und eine Pistole gezeigt. Ob es sich bei der Waffe um eine echte Schusswaffe handelt, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler versuchen nun, die genaue Rolle der einzelnen Beteiligten sowie den Ablauf des Angriffs zu rekonstruieren. Die Untersuchungen dauern an.

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